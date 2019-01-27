قط إيطالي يدخل موسوعة جينيس بطول 120 سنتيمترا

دخل القط "باريفيل" الذي يبلغ عمره سنتين، وتعود ملكيته لعائلة إيطالية، موسوعة "جينيس" بعدما وصل طوله إلى 120 سم، وأصبح أطول من مضرب البيسبول

وتعني كلمة "باريفيل" باللهجة الإيطالية المحلية، المُهرج أو المُضحك، لكن ورغم اسمه وكونه أكبر القطط المنزلية على الإطلاق لكنه لا يختلف عن باقي القطط.

ويعيش القط الذي يندرج من سلالة "مين كيون" مع أصحابه في مدينة فيجيفانو بمقاطعة بافيا الإيطالية، وتم تتويجه كأطول قط محلي في 22 مايو/أيار 2018.

ولفت طول "باريفيل" مالكيه "سينزيا تينيريلو" و"إدجار سكاندورا"، وكانا يعرفان دائمًا أنه قط مميز، وعندما يراه الناس يصابون بصدمة كبيرة بسبب طوله غير الطبيعي.

وقالت "إدجار" إن القط خجول قليلاً ولا يختلف عن باقي القطط، لكنه يعيش حياة مدللة، يأكل كثيرا من البسكويت والدجاج والسمك، وحتى خروجه للمشي يكون في عربات الأطفال.

وأوضحت أن الناس يندهشون لرؤيته، لأنه من الغريب رؤية قط يخرج في عربات الأطفال، وبسبب حجمه الهائل يتم إيقاف "سينزيا" و"إدجار" حتى يتمكن الناس من التقاط الصور.

ويتوقع "سينزيا" و"إدجار" مزيد من النمو لـ"باريفيل"، حيث إن "مين كيون" هي إحدى سلالات القطط الكبيرة التي تنمو عادة حتى يبلغ عمرها 4 سنوات.