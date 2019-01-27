شكرا لقرائتكم ميقاتي يجول في حاصبيا: لتتشكّل حكومة قريباً وتنجز المهمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 8 ساعات في 26 يناير 2019 - اخر تحديث في 26 يناير 2019 / 19:38

قال الرئيس السابق للحكومة البنانية نجيب ميقاتي: "الامور تسير بشكل جيد بحسب ما قال الرئيس المكلف (سعد الحريري)، ونأمل ان تتشكل الحكومة قريباً لتنجز ما ينتظرها من مهمات وتكون حكومة وحدة وطنية وتشكّل فريق عمل واحدا"ً.



وكان ميقاتي يتحدث خلال جولة قام بها في منطقة حاصبيا، في حضور النائبين أنور الخليل ووائل أبو فاعور والنائب السابق علاء الدين ترو .

وكانت المحطة الأولى في دار الإفتاء حيث استقبلهم مفتي حاصبيا ومرجعيون الشيخ حسن دلة وفاعليات المنطقة.

وخلال اللقاء اعتبر دلة "أن منطقة حاصبيا كانت وستبقى نموذجاً للوحدة الوطنية والعيش المشترك ولا شيء يعكّر صفوها إلا إسرائيل وخروقاتها المتمادية للسيادة اللبنانية". وطالب "الدولة بإيلاء هذه المنطقة اهتماماً خاصاً للتعويض عما لحق بها من إهمال وحرمان على مدى السنوات الماضية من أجل رفع المعاناة عن المواطنين".

بدوره أشار ميقاتي إلى أن زيارته هي "للاطلاع على أوضاع المواطنين في هذه المنطقة العزيزة"، وقال: نعتزّ بهويتنا الوطنية وانتمائنا العربي، ولا خيار لنا إلا الدولة فهي الملجأ الاول والاخير للبنانيين جميعا". وأكد أن "منطقة حاصبيا تشكّل نموذجاً للعيش الواحد بين جميع المكوّنات اللبنانية"، مشيداً بـ"الدور الأساسي الذي تقوم به "دار الإفتاء" في حاصبيا والمفتي دلة في تعزيز أواصر التعاون بين مختلف أبناء المنطقة".

خلوات البياضة

ثم انتقل ميقاتي والنواب إلى مقام خلوات البياضة، حيث استقبلهم المشايخ، واشاد الشيخ فندي جمال الدين شجاع بـ"الدور الوطني الرائد الذي يقوم به الرئيس ميقاتي على الصعد كافة". ودعا ميقاتي مشايخ البياضة إلى زيارة مدينة طرابلس. وأشاد بـ"الدور الأساس لطائفة الموحّدين الدروز في البنيان الوطني اللبناني، وبجهود أبناء هذه الطائفة الكريمة في الحياة السياسية اللبنانية". وشدد على "أن التفاعل بين مختلف العائلات الروحيّة اللبنانية وتعاونها، هو الذي أعطى لهذا الوطن ميزته الفريدة ".

وكانت المحطة الأخيرة بعد زيارة النائب الخليل في حاصبيا، بلدة الخلوات حيث أقام أبو فاعور مأدبة غداء على شرف ميقاتي.

ورحّب ابو فاعور بـ"الرئيس ميقاتي بما يمثله من قامة وطنية ضامنة للاعتدال والوسطية وهو الذي تجمعه برئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط قناعات مشتركة وعلاقة صداقة وجهد مشترك لأجل حماية استقرار لبنان ووحدة أبنائه". وأمل أن "تتكلل جهود الرئيس المكلف وتفرج الأيام المقبلة عن الحكومة العتيدة التي كما قال الرئيس ميقاتي، أمامها مهمات كبيرة على الكثير من المستويات".

بدوره أشاد ميقاتي بأبو فاعور"الذي تعاونا وإياه طوال الفترة الماضية، لا سيما خلال الحكومة التي رأستها، وكان مثالاً في المواقف الوطنية الرصينة والجامعة، ويركّز جهده على الملفات الأساسية بجديّة ومثابرة".