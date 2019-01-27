شكرا لقرائتكم خبر عن «رائدا الإمارات» يتدرّبان بمركز «جاجارين» الفضائي في روسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر الحساب الرسمي لمركز محمد بن راشد للفضاء على «تويتر»، فيديو لرائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري، وسلطان النيادي، خلال تدريبهما في «مركز يوري جاجارين»، لتدريب رواد الفضاء في روسيا، في بيئة تحاكي ظروف انعدام الجاذبية.
وأظهر الفيديو، الرائدين خلال تدريبهما على ارتداء بذلة الفضاء سوكول التي يبلغ وزنها أكثر من 10 كيلوجرامات، في غضون 25 إلى 30 ثانية.
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