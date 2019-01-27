«خورفكان المسرحي 6».. عروض كرنفالية تنثر البهجة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: بكر المحاسنة

انطلقت أمس الأول، فعاليات الدورة السادسة من مهرجان خورفكان المسرحي، الذي تنظمه إدارة المسرح في دائرة الثقافة في الشارقة على شاطئ كورنيش خورفكان، وحضر الافتتاح الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة خورفكان، وعبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة، وسالم النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة، وسلطان المنصوري مدير الديوان الأميري في خورفكان، والدكتور راشد خميس النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، وعدد من مسؤولي وممثلي الدوائر الحكومية في المنطقة الشرقية، وأهالي مدينة خورفكان ومدن المنطقة الشرقية.

استهل المهرجان بمسيرة كرنفالية حاشدة، شارك فيها أهالي المدينة، ونجوم الدراما التليفزيونية والفن المسرحي الإماراتي والخليجي والعربي، وانطلقت من حديقة المطلاع العامة لتجوب شارع الكورنيش، وصولاً لمقر مسارح المهرجان المقامة على شاطئ كورنيش خورفكان.

تضمنت المسيرة الراجلة عروضاً كرنفالية مميزة للفرق الفنية المشاركة على متن مسارح متحركة خصصت لتقديم الفلكلور والأهازيج الشعبية المتنوعة والفنون الاستعراضية والأدائية، وسط تفاعل المشاهدين، الذين تهافتوا لالتقاط صور موكب المسيرة الذي رافقته مسيرة للسيارات الكلاسيكية والحديثة.

واستهلت أنشطة المهرجان بفقرة للفرقة المصرية قدمت باقة من الرقصات الفلكلورية الشعبية، من بينها التنورة، والمزمار الصعيدي، ثم بدأت على مسارح المهرجان (الأحمر والأزرق والأخضر) العروض التي استمرت حتى منتصف الليل، من بينها مسرحيتان من الدورة الأخيرة لمهرجان المسرح المدرسي، وهما: «دمية صباح»، و«فرح الحجر الأزرق»، علاوة على عرض للمسرح الكشفي بعنوان «شاحن جارج»، ومسرحية «الطاعون» للمخرج سعيد الهرش، التي قدمت في الدورة الأخيرة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة. كما تضمن المهرجان مجموعة من المسابقات الترفيهية، منها: مسابقة أجمل سيارة، ومسابقة اجمل عروس، ومسابقة أميرة المهرجان، إلى جانب مسابقة ابتكر قناعك.

كما تفاعل الجمهور مع عروض الفلكلور الإماراتي لفن الهبان، وعروض الفلكلور الهندي والكوبي والإفريقي.

وقالت عائشة الكديد عضو اللجنة المنظمة للمهرجان: «إن خورفكان المسرحي نجح في استقطاب الآلاف من المواطنين والمقيمين لمتابعة فعالياته، حيث إن المهرجان يساهم في تعزيز القيمة الاجتماعية والثقافية للمسرح، والاستثمار في المواهب الفنية الشابة».