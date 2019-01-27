مجزرتان حوثيتان بحجة والحديدة ضحاياهما نساء وأطفال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صنعاء:”الخليج 365”، وكالات



ارتكبت ميليشيات الحوثي مجزرة جديدة بحق نازحين في محافظة حجة، أمس، قتل فيها ثمانية وأصيب أكثر من 27 معظمهم من الأطفال والنساء. وتعرض مخيم نُصب في أرض صحراوية لنازحي قريتي شليلة وبني الحداد في مديرية حرض بمحافظة حجة، لقصف عنيف شنته ميليشيات الحوثي بصواريخ الكاتيوشا، فجر أمس.

وقالت مصادر طبية في مستشفى الطوال السعودي: إن سبعة من المصابين بحالة حرجة، وإن معظم الضحايا الذين استهدفهم القصف الحوثي من الأطفال والنساء. ونزحت عشرات الأسر اليمنية، من المخيم، عقب قصف الميليشيات للمخيم، وأفادت مصادر محلية أن النازحين فروا باتجاه الأراضي المفتوحة خشية تكرار القصف، وسط مناشدات لمنظمات الإغاثة بتوفير مأوى لهم ومساعدات عاجلة.

أما في الحديدة، فقد قصفت ميليشيات الحوثي بقذائف الهاون منزلاً في قرية السبعة العليا جنوب مديرية حيس بمحافظة الحديدة ما أدى إلى مصرع سيدة و إصابة اثنين من أطفالها بإصابات خطيرة.

كما قصفت الميليشيات المنزل مرة أخرى ما أسفر عن مقتل شاب وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة ممن سارعوا إلى إنقاذ أفراد العائلة الذين تعرض منزلهم للقصف.

وقال مصدر عسكري من المقاومة اليمنية: إن ميليشيات الحوثي استهدفت المنزل مرة أخرى بعد لحظات من القصف الأول في الوقت الذي هرع فيه الأهالي إلى المنزل لإنقاذ الجرحى حيث سقطت قذيفة ثانية أصابت العديد من المنقذين بشظايا وجراح خطيرة.

وأوضح أدهم الشبحي نائب مدير مستشفى الخوخة الجراحي أن القصف أسفر عن مصرع سيدة ورجل وإصابة طفلين بإصابات خطيرة إلى جانب عدد من المدنيين المتواجدين في موقع الحادث، مشيرا إلى أن الذين أصابتهم يد الغدر الحوثية كلهم من المدنيين.

في الأثناء، حررت قوات الجيش اليمني، مواقع استراتيجية في محافظة صعدة شمالي البلاد، بعد معارك أسفرت عن مقتل 15 من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، وجرح عشرات آخرين منهم. ونقلت وكالة سبأ اليمنية الرسمية عن قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد سامي القباطي أن قوات اللواء بمشاركة وحدات عسكرية من «محور آزال» تمكنت من تحرير التباب السود المطلة على الخط الدولي الرابط بين مديرية باقم ومدينة صعدة، وقطع خط إمداد الميليشيات عن مركز مديرية باقم.

وأضاف أن المواجهات أسفرت عن مصرع 15 من الميليشيات، وجرح العشرات منهم، فيما لاذ البقية بالفرار باتجاه مناطق مجاورة لمديرية باقم. وثمن القائد العسكري اليمني دور تحالف دعم الشرعية في مساندة الجيش الوطني في مختلف المواقع والجبهات.

ومع استمرار المواجهات بين ميليشيات الحوثي وقبائل حجور بمحافظة حجة شمال غربي اليمن انضمت قبائل جبهان وذو مسلم وذو كديس للمقاومة القبلية في مديرية كُشَر وشكلت جميعها طوقاً دفاعياً منيعاً للمديرية والمناطق المجاورة. وأفادت مصادر قبلية أن عدداً من شيوخ القبائل يتقدمهم الشيخ أبو مسلم الزعكري يقودون مجاميع كبيرة من مساعي القبائل الذين خرجوا لمقاتلة ميليشيات الحوثي ومساندة قبائل حجور التي تخوض مواجهات ضد الميليشيات في منطقة معبسية، بعد أن حاولت الميليشيات اقتحام المنطقة والتمركز في عدد من المرتفعات.

كما انضمت قبائل بني ريبان المجاورة لمنطقة العبيسة في حجور وأعلنت مشاركتها في الحرب والوقوف إلى جانب قبائل حجور في مواجهة ميليشيات ‎الحوثي، وقطعت خط إمداد ميليشيات ‎الحوثي وأجبرت عناصرها على التراجع باتجاه محافظة ‎عمران. وبالتزامن استهدفت طائرات تحالف دعم الشرعية بثماني غارات تعزيزات وتجمعات لعناصر الميليشيات في محيط مناطق قبائل حجور.