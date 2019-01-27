شكرا لقرائتكم خبر عن الهواتف أولاً؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

استمع

جمال الدويري

هواتفنا باتت تتابع الأحداث والمناسبات، أكثر من أعيننا.

هل رصد أحدنا حجم كاميرات الهواتف التي تسلط على أي حدث يدور أمامنا، كحفلة غنائية مثلاً، أو حدث استعراضي، أو منظر جميل، أو حتى حادث سير.

الأمر قد يكون أكثر من ذلك، فقد نبادر بتصوير حادث قد يقع أمامنا، ولا نسارع إلى إنقاذ من قد يكون معرضاً للموت بسببه.

هل لم تعد أعيننا قادرة على رؤية الأشياء، أم أننا نصور الأحداث لنتذكرها؟

بعض الحفلات الغنائية تحضرها الهواتف، وليس عيون الحضور وآذانهم، وقد يتابعها أصدقاؤك عبر مواقع التواصل، عبر بثك المباشر لها، أكثر ما تتابعها أنت، وقد يتفاعلون معها، وهم على بعد آلاف الكيلومترات، فيما أنت مشغول في تدليك يدك «المتشنجة» من رفع الهاتف.

الحفلات الموسيقية، نتيجتها الطبيعية، ذهن صاف بعد سماع إيقاعات وألحان جميلة، وعيون فرحة بما شاهدته، ولكن لا الذهن صفا مما سمع، ولا العين شاهدت شيئاً.

هل «كاميرات» الهواتف نعمة أم نقمة؟ أسئلة كثيرة تجول في الخاطر، عندما نشاهد حجم الشاشات المضاءة أمامنا لتصوير ما يدور، فكأننا بتنا لا نرى إلا عبر الكاميرات، ونلجأ إلى توثيق كل حدث أو مناسبة أو مصيبة تقع أمامنا، ولا نستطيع أن نراها بأعيننا.

تصوير الحدث الجميل أو المناسبة السعيدة، بكاميرا الهاتف، أمر يمكن تفهّمه، ولكن ما الهدف من تصوير المصائب والحوادث؟ كيف لشخص قد يرى أحداً في مصيبة أو يكاد أن يقع له حادث، فيمدّ هاتفه ليصوره، قبل أن يمد يده ليساعده؟

كيف يمكن للمرء أن يلتقط «سيلفي» مع ميت، أو مجزرة مرورية أو حادث أودى بحياة الناس؟

المسألة باتت تنذر بتغير سلوك كامل، ولا أعلم تفسير ذلك لدى الأخصائيين النفسيين، والمعنيين، ولكن الأمر تفاقم حتى بتنا أسرى «التواصل»، وكاميرات هواتفنا.

الحوادث المضحكة المتوافرة على مواقع التواصل كثيرة جداً، لدرجة أننا بتنا نشعر أن كل موقف في حياتنا له صورة، ولكن الأمر الأخطر من ذلك أن كل حادثة أو مصيبة أيضاً لها صورة أو فيديو.

هذا النمط الجديد في الحياة قلل بشكل كبير أعداد المجرمين في العالم، وقلص الجرائم المقيدة ضد مجهول، بسبب حجم الكاميرات المتناثرة في كل مكان، وترصد كل حركة وتصرف لحظة بلحظة، ولكن يجب ألا تتحول كاميرات هواتفنا إلى وبال يقضي على ذائقتنا، مثلما عطل عيوننا عن المشاهدة.

حفلات المستقبل، إذا ما بقينا على هذه الحال، فستشترط في الدعوات «الهواتف أولاً».

[email protected]