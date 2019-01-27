فضيحة ابن جاسم تتفاعل أمام القضاء البريطاني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف مسؤول قيادي سابق في بنك باركليز لمحكمة بريطانية، تفاصيل عملية الاحتيال التي تقاضى فيها مسؤولون قطريون مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني كعمولات سرية ، في سياق ترتيبات «قرض مشبوه» منحه الصندوق السيادي القطري لتعويم البنك البريطاني أثناء الأزمة العالمية العام 2008.

وأدلى روجر جنكنز، الرئيس التنفيذي السابق لمنطقة الشرق الأوسط في باركليز بأقواله في جلسات محاكمة تاريخية، تتضمن اتهامات بممارسات احتيال وتورط مسؤولين بارزين في البنك في دفع حوالي ثلث المليار من الجنيهات الإسترلينية إلى قطر، مؤكداً أن رئيس وزراء قطر طلب عمولة شخصية مقابل الموافقة على استثمار الحكومة القطرية في باركليز، في إطار مساعي البنك للحصول على تحويلات مالية بشكل عاجل عام 2008، علاوة على العمولة الإضافية التي دفعها البنك إلى صندوق قطر السيادي، بحسب صحيفة «فايننشال تايمز».

وأضاف في أقواله، في ثالث أيام نظر القضية التي تجري وقائعها في محكمة ساوثوارك كراون في لندن، التي تنظر اتهامات بقيام المسؤولين التنفيذيين خلال اضطلاعهم بعملية جمع أموال لمجابهة آثار الأزمة المالية ، أنه ناقش وزملاؤه ما وصفه ب«المراوغة» و«الممارسة الخاطئة» في أن يطالب رئيس للوزراء بعمولات شخصية، وأنهم تطرقوا في ذلك الحين إلى «الخطر الذي ربما يتعرضون له».

322 مليون جنيه إسترليني

يوجه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة «إس إف أو» اتهامات بالاحتيال ل 4 مسؤولين، بمن فيهم جون فارلي، الرئيس التنفيذي للبنك في ذلك الوقت، ليدفعوا سراً مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني إلى قطر مقابل استثمارها في محفظتين رأسماليتين، ليتيحوا لباركليز، اجتياز الأزمة المالية دون الحاجة إلى طلب إنقاذ من الحكومة البريطانية، مما يعرّض البنك إلى إجراءات رقابية حكومية تفقده استقلاليته.

تتضمن قائمة الاتهامات ، أن «اتفاقيات الخدمات الاستشارية»، التي تم عقدها مع قطر كانت مجرد «ستار» لتحويل أموال إضافية إلى قطر.



دفع العمولة لحمد بن جاسم



واستمعت هيئة المحلفين الجمعة، إلى أقوال مكتب «إس إف أو» التي تفيد أن كيفية دفع العمولات إلى حمد بن جاسم، كانت من الأمور الأكثر إشكالية.

وأن ابن جاسم شخصياً، استثمر في البنك إلى جانب الصندوق السيادي، وطالب بالحصول على رسوم مماثلة مقابل القيام بذلك، ولكن أدرك المديرون التنفيذيون أنه لا يمكن إتمام «اتفاق خدمات استشارية» منفصل معه.

وقال روجر جنكنز: «لا يمكن أن يكون لديك رئيس وزراء قطر كمستشار لبنك باركليز، موضحاً أن هذا الأمر غير قابل للتنفيذ. واستطرد قائلاً: «اللعنة، لا أعرف ماذا أفعل في هذا الشأن... إنه «حمد بن جاسم» يريد المال».

وكانت جوديث شبرد، وهي محامية داخلية في باركليز، قد حذرت أحد المتهمين الأربعة، وهو ريتشارد بوث، من أنه ما لم يتمكن ابن جاسم من تنفيذ الخدمات التي يعد بتقديمها للبنك، «فسوف ينتهي بهم الأمر أمام فريق مكافحة الاحتيال، لشرح لماذا تورطوا في هذا الاتفاق».



الهرب للبرازيل

وأجاب بوث، الذي كان يشغل منصب رئيس قسم المؤسسات المالية في باركليز الأوروبي، بأنه يمتلك منزلاً في البرازيل، التي لا تربطها معاهدة تسليم متهمين مع بريطانيا. وإنه سيكون خارج البلاد في هذه الأثناء.

أما توم كالاريس، الرئيس السابق لإدارة ثروة باركليز، فقال إن ابن جاسم،وافق على أن يعقد باركليز الاتفاق مع شركة قطر القابضة، التي يتولى منصب رئيس مجلس إدارتها، ولكن بعمولات أعلى تقدر بحوالي 42 مليون جنيه إسترليني.

وأضاف ، أنّ بوث عقب على ذلك قائلاً: «إنها ممارسة السلطة المطلقة... أليس كذلك؟ يا له من أمر رائع».

كما استثمرت شركة تشالنجر، التابعة لابن جاسم، أكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني إلى جانب الصندوق السيادي القطري في عمليات جمع الأموال.

ولم يتم إدراج ابن جاسم ولا باقي المستثمرين القطريين كطرف في المحاكمة، المتوقع أن تستمر لفترة ما بين 4 إلى 6 أشهر، حتى الآن.

الأولى من نوعها في العالم

ويدعي ممثل مكتب «إس إف أو»، أن جون فارلي، الرئيس التنفيذي لباركليز، إلى جانب جينكينز وبوث وتوم كالاريس، الذي ترأس فريق ثروة البنك، ارتكبوا جريمة الكذب على السوق والمستثمرين الآخرين بشأن رسوم المصرف إلى قطر فيما يختص بعمليتي تدبير تحويلات مالية طائلة بقيمة أكثر من 11 مليار جنيه إسترليني. وتعد المحاكمة هي الأولى من نوعها في العالم لرئيس تنفيذي لأحد البنوك الكبرى حول الأحداث خلال الأزمة المالية.



قلق وخوف من كشف الاتفاق المزيف



كما استمعت هيئة المحلفين إلى تفاصيل حول القلق، الذي اعترى كلاًّ من كالاريس وبوث، بشأن المظهر الذي سيبدو عليه «اتفاق الاستشارات» مع حمد بن جاسم.

وذكر ممثل الادعاء، أن المتهمين قاموا بتزوير «عملية تدقيق»، من خلال مذكرة كتبها جنكنز، عقب اجتماع مع حمد بن جاسم في يونيو 2008، قبل أيام من أول دفعة تحويلات مالية.

وذكر فيها أن القطريين قاموا بإعادة النظر في موقفهم ووافقوا على رسوم قدرها 1.5% لالتزام بقيمة ملياري جنيه إسترليني، ثم تم إعداد مذكرة تفاهم لعلاقة استراتيجية أوسع.

وقال «إدوارد براون كيو سي» ممثل «إس إف أو» أمام هيئة المحلفين، إنها كانت مذكرة «غير صحيحة أو مضللة بشكل خطير»، فقد كان القطريون يطالبون بتكليف يبلغ 3.25% من التزامهم، وهو ضعف المبلغ المقدم للمستثمرين الآخرين من الصين وسنغافورة واليابان.



التوقيع بالصدفة



كما يتضح في سياق الاتهامات الموجهة من مكتب «إس إف أو»، أن فارلي قام بالتوقيع على الاتفاق بطريق الصدفة، ودون معرفة المبلغ الذي كان ينبغي دفعه للقطريين، بعدما لم يتمكن أحد المحامين الداخليين في البنك، من الوصول إلى المدير المالي كريس لوكاس، ليقوم بالتوقيع على المستند. وقال المحامي في اتصال هاتفي مع بوث: «لقد قلت جيداً إننا سنملأ الرقم عندما يتم الاتفاق عليه». فأجابه قائلاً: «آمل ألاّ يظهر أبداً».