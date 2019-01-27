150 عنواناً لمعهد الشارقة للتراث في «القاهرة الدولي للكتاب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

يشارك وفد من معهد الشارقة للتراث للمرة الثالثة على التوالي، برئاسة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس المعهد، في الدورة الخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يحتفل هذا العام باليوبيل الذهبي، وتتواصل فعالياته حتى الخامس من فبراير/‏ شباط 2019، وذلك بعرض مجموعة من إصدارات المعهد، التي وصل عددها إلى أكثر من 150 عنواناً.

وتضمن الوفد المشارك، عائشة عبيد غابش، مديرة إدارة العلاقات العامة والتشريفات في المعهد، والدكتور أحمد علي مرسي، المستشار الثقافي للمعهد، وفاطمة المرزوقي، مديرة المكتب التنفيذي للرئيس.

وقال عبد العزيز المسلم: «تسعدنا المشاركة في مثل هذه التظاهرات الثقافية والمعرفية والفكرية، ومن بينها معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يشكل محطة وفرصة مناسبة للقاء المسؤولين والمعنيين والمشتغلين في التراث، والاطّلاع على أحدث الإصدارات في هذا المجال، بالإضافة إلى تعريف المشتغلين في التراث والباحثين والمختصين من الأشقاء المصريين والعرب ومن مختلف بلدان العالم، على أحدث إصدارات المعهد، ودوره وجهوده المستمرة في صيانة وحفظ التراث، في ظل المتابعة الدقيقة والدعم اللامحدود من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهاته الهادفة إلى تحقيق المزيد من النجاح والتميز».

وأضاف: «مثلت إصداراتنا رافداً مهمّاً من روافد الثقافة التراثية والشعبية العربية، خاصة في العامين الأخيرين، بعدما راكمت عدداً من العناوين المهمة والدراسات الرصينة التي تغطي جوانب من الثقافة الشعبية، وذلك ضمن أنشطة المعهد وبرامجه الأكاديمية والعلمية، كما يشارك الوفد في لقاءات مع بعض المؤسسات والهيئات المصرية والعربية المشاركة، وحضور ندوات ثقافية وفكرية تركز على التراث ومكانته في المجتمع».

وقال الدكتور منّي بونعامة، مدير إدارة المحتوى والنشر في المعهد: «يندرج إصدار هذا الكم النوعي من الكتب والمنشورات ضمن رؤية المعهد الثقافية الشاملة والمتكاملة والرامية إلى رفد الساحة الثقافية بنتاجات علمية قيّمة تراعي المعايير العلمية والضوابط الأكاديمية المتعارف عليها في مجال النشر العلمي».