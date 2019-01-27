أكراد يحرقون ثكنة للجيش التركي في دهوك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هاجمت مجموعة من سكان دهوك، شمالي العراق، أمس السبت، مقراً أمنياً تركياً بعد يومين على القصف التركي الذي أودى بحياة خمسة مدنيين من المحافظة.

ونقلت قناة روسيا اليوم، عن مصدر كردي قوله، إن «بين المتظاهرين أهالي ضحايا القصف»، مبيناً أن «التظاهرات حدثت بمنطقة شيلادزي (التابعة لقضاء العمادية)، وأسفرت عن حرق آليات عسكرية تركية وحرق أجزاء من المقر التركي».

وأضاف، أن «بعض المتظاهرين، جرحوا أثناء الهجوم على مقر القوات التركية التي توجد في المحافظة»، مشيراً إلى وجود معلومات عن «أسر المتظاهرين لبعض الجنود الأتراك». لكن مصدراً كردياً مسؤولاً، أكد لوكالة الأنباء الألمانية، مقتل محتجين اثنين وإصابة 10 آخرين، فضلاً عن إصابة اثنين من مسؤولي المخابرات التركية بجروح إثر اقتحام المتظاهرين الغاضبين مقر الجيش التركي. وقال المصدر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «إن عناصر الجيش التركي بادروا بإطلاق النار عشوائياً صوب المحتجين، ما أدى إلى مقتل اثنين منهم وإصابة عشرة من المحتجين بجروح، فيما أصيب اثنان من مسؤولي المخابرات التركية بجروح على يد المحتجين».

ونشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً قالوا إنها تظهر المتظاهرين الأكراد، وهم يحرقون مقر القوات التركية في المنطقة ويستولون على بعض المعدات العسكرية التابعة له.

وفي وقت لاحق، أكدت وزارة الدفاع التركية، تعرض إحدى قواعدها العسكرية شمالي العراق، لهجوم من قبل متظاهرين أكراد قالت إنهم مدفوعون من «حزب العمال الكردستاني».

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته حول هذا الحادث: «إن الهجوم أسفر عن أضرار جزئية طالت مركبة ومعدات عسكرية في القاعدة».

وشهدت محافظة دهوك، صباح أمس، تظاهرات واسعة ضد القصف التركي على مناطق في المحافظة، أسفر عن مقتل عدد من المدنيين خلال الأيام الماضية.

ويُقيم الجيش التركي، قواعد في إقليم كردستان منذ التسعينات من القرن المنصرم من ضمنها الموقع الموجود بالقرب من ناحية شيلادزة (حوالي 80 كلم شمال شرقي مدينة دهوك)، وذلك بذريعة مواجهة مسلحي حزب العمال الكردستاني التركي، الذين يتخذون من المناطق الجبلية الوعرة من الأقاليم القريبة من الحدود التركية مواقع لهم. وتطالب حكومة إقليم كردستان مسلحي الحزب بمغادرة أراضي الإقليم. (وكالات)