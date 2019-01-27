شكرا لقرائتكم خبر عن خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيس الهند وحاكم أستراليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند وذلك بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس جمهورية الهند.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند.

من جهة أخرى، بعث صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى بيتر كوسجروف حاكم عام أستراليا، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد برقيتي تهنئة مماثلتين إلى بيتر كوسجروف.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد برقيتي تهنئة مماثلتين إلى سكوت موريسون رئيس وزراء أستراليا. (وام)

كانت هذه تفاصيل خبر خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيس الهند وحاكم أستراليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.