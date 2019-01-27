شهيدان و 30 جريحاً برصاص الاحتلال في القدس ورام الله

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استشهد فلسطينيان، أمس، في القدس والضفة الغربية المحتلتين. وارتقى شاب فلسطيني، برصاص الاحتلال «الإسرائيلي» خلال مطاردة مركبته في منطقة باب العامود بمدينة القدس المحتلة. وادعت شرطة الاحتلال إنها أطلقت الرصاص باتجاه مركبة في منطقة باب العامود بمدينة القدس بحجة تشكيلها خطراً على أفراد الشرطة المتواجدة في المكان، في حين استشهد شاب وأصيب 30 آخرون بالرصاص الحي الذي اطلقه جيش الاحتلال، عقب محاولة المستوطنين اقتحام قرية المغير شرق مدينة رام الله بالضفة، وسط إطلاق نار نحو المواطنين.

واندلعت مواجهات بين الأهالي والمستوطنين، بعد محاولة المستوطنين اقتحام القرية من الجهة الشمالية. ووجه أهالي المغير مناشدات إلى القرى المجاورة لمساعدتهم للتصدي لقطعان المستوطنين، وجنود الاحتلال الذين يرافقون المستوطنين. وتوجه العشرات من أهالي قرية أبو فلاح المجاورة إلى قرية المغير لمساعدة أهلها بالتصدي لهجوم المستوطنين. وتصدى الأهالي للمستوطنين وجيش الاحتلال، ومنعوهم من الوصول إلى القرية، ورغم كثافة إطلاق النيران، لكن المواطنين منعوهم من التقدم.

وهاجم مستوطنون مدججون بالسلاح وبحماية جنود الاحتلال، منازل الفلسطينيين المحاذية لمستوطنة «كريات أربع» المقامة على أراض محتلة شرق مدينة الخليل.

وهاجم عدد من مستوطني ما تسمى مستوطنة «كريات اربع»، منازل المواطنين في واد الحصين، ورشقوها بالحجارة، واعتدوا بالشتائم والضرب على عائلة أبو اسعيفان، ما تسبب بإصابة عدد من أفراد العائلة برضوض وكدمات.

وأجبرت بلدية الاحتلال في القدس، المقدسي محمد سمير العباسي، على هدم غرفتين من منزله ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بدعوى البناء دون ترخيص. وأوضح العباسي أنه اضطر لهدم غرفتين من منزله «غرفة نوم وغرفة معيشة»، مساحتهما حوالي 50 مترا مربعا، تم تشييدهما منذ حوالي عامين، مُبيّنا أن بلدية الاحتلال أصدرت قرار الهدم الذاتي للغرفتين، وإلا ستقوم البلدية بتنفيذ القرار وتحمُّل نفقة بدل الهدم.

وأصيب طفل بقنبلة غاز في القدم أطلقها جنود الاحتلال شرق البريج وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت النار وقنابل الغاز تجاه شبان أشعلوا إطارات مطاطية شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة. وتواصل طائرات الاستطلاع «الإسرائيلية» تحليقها بشكل مكثف في أجواء متفرقة من قطاع غزة.

وشيعت جماهير فلسطينية غفيرة، جثمان الشهيد إيهاب عابد (25 عاما)، الذي ارتقى برصاص الاحتلال أمس الأول الجمعة، شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة، كما شيعت جماهير غفيرة في محافظة رام الله والبيرة، جثمان الشهيد أيمن أحمد عثمان حامد (18 عاما)، من بلدة سلواد شرق رام الله. (وكالات)