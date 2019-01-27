اتحاد الكتاب: انتخاب الصايغ.. عنوان لريادة الإمارات ثقافياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتبر مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، فوز الشاعر حبيب الصايغ بالأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب لدورة جديدة مدتها أربع سنوات، نجاحاً لكل المثقفين والمبدعين في الإمارات، رافعاً أسمى آيات الشكر إلى القيادة الرشيدة على الدعم المتواصل الذي لولاه لم يكن ليتحقق هذا المنجز اللافت.

وجاء في بيان مجلس إدارة الاتحاد الصادر أمس، أن الاختيار العربي الموفق وبالإجماع لحبيب الصايغ، هو نجاح للإمارات لجهة صناعتها للتاريخ الثقافي والإبداعي في هذه المرحلة العصبية من تاريخ الأمة، حيث المواجهة على أشدها من دول وقوى معادية حضارياً، كما يمثل الاختيار اعترافاً عربياً بالدور الريادي للإمارات.

وقالت الهنوف محمد نائبة رئيس مجلس إدارة الاتحاد: «إن حبيب الصايغ عمل خلال السنوات الثلاث الماضية باقتدار وجهد وصبر، على توسيع اتحاد الكتاب العرب بحيث يصبح بيتاً جامعاً لكل العرب في زمن التشتت، من ذلك ضمّه لمجلس أندية الأدب في السعودية، وإنهاء تجميد عضوية رابطة الأدباء والكتّاب الليبيين، كما تفادى الدخول في الصراعات الجانبية، وتصرف بحكمة جنبت اتحادات عربية كثيرة، الخلافات والصراعات الداخلية الشخصية منها والإيديولوجية والسياسية والشللية، وكان في ذلك ممثلاً للحكمة الإماراتية».

كما ثمّن الدكتور محمد حمدان بن جرش الأمين العام لاتحاد كتّاب وأدباء الإمارات ما قام به الصايغ، من تأكيد لحضور الإمارات في الاتحاد العام للكتاب العرب، من جهة، وتعريف المثقفين العرب بمبدعي الإمارات من خلال إشراكهم في الأنشطة الثقافية العربية، وتوسيع الفضاء الثقافي داخل الدولة، ومن ذلك إقامة مؤتمرات ولقاءات الاتحاد العام في كل من أبوظبي ودبي والشارقة والعين.

وقال ابن جرش: «لقد تمكن الصايغ من تأكيد علوّ مكانة الإمارات، حين اهتم بمد الجسور بين المثقفين العرب، وكشف عن اهتمام الدولة بالشأن الثقافي العربي»، وأضاف: «إن اتحاد كتّاب الإمارات وهو يهنئ الصايغ ويثمّن ما قام به، فإنه يؤكد دعمه المطلق في الفترة المقبلة ليس محلياً فقط؛ بل عربياً أيضاً، خاصة بعد أن أصبح لاتحاد الكتاب العرب مقر في الشارقة، يعول عليه كثيراً في المستقبل والحاضر».

واختتم البيان بالتأكيد على أن إعادة انتخاب حبيب الصايغ، أميناً عاماً لاتحاد الكتّاب العرب، لدورة جديدة هو فخر لكل مبدع وكاتب إماراتي، ولكل العاملين في المؤسسات الثقافية الوطنية، وعنوان تمكين الإمارات في مجال الريادة الثقافية في الوطن العربي.