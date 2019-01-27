انتخاب قيادات «شورى شباب الشارقة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت «ناشئة الشارقة» و«سجايا فتيات الشارقة» التابعتان لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، جلسة خاصة لاختيار رئيس شورى شباب الشارقة ونائبه وأمين السر العام للدورة السابعة.

وتنعقد الدورة السابعة برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين تحت شعار «خدمة المجتمع قيادة».

أقيمت الجلسة في مقر «سجايا» بالقرائن، بحضور فاطمة محمد مشربك، رئيسة اللجنة العليا لشورى شباب الشارقة، ومشاركة أعضاء الدورة السابعة البالغ عددهم 80 عضواً من منتسبي الناشئة وسجايا، وطلبة مدارس التعليم الأساسي، الحلقة الثانية، والتعليم الثانوي للبنين والبنات بفئتيها الحكومية والخاصة، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ومؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، وأولياء أمورهم. وتخلل الجلسة عرض فيلم وثائقي عن مشاركة أعضاء شورى شباب الشارقة في ملتقى البرلمانيين الشبابي، الذي أقيم مؤخراً تمهيداً لها، بما يعزز التعارف بين الأعضاء الجدد، ويمنحهم مساحة حرة من الشفافية والمصداقية في اختيار رئيس الدورة الحالية ونائبه وأمين السر العام.

أعقب ذلك إجراءات التصويت، لاستكمال الشكل القانوني للمجلس في دورته السابعة. وأتيحت الفرصة للمرشحين للتحدث عن أنفسهم بواقع دقيقة لكل منهم بالشكل الذي يعبر عن مدى قدرتهم على إجادة فنون الحوار، وإثبات جدارتهم في توظيف مهارات القرن ال 21 في تمثيل الشباب محلياً وعالمياً.

وأسفر التصويت عن فوز خديجة أحمد الخالدي بمنصب الرئيس، فيما فاز محمد سعيد المزروعي بمنصب نائب الرئيس، أما منصب أمين السر العام فناله كل من حسين عبدالله البنّاي وجميلة حسن الزعابي.

وأعربت فاطمة محمد مشربك عن فخرها بأعضاء الدورة السابعة، ويقينها بمدى قدرتهم على تمثيل أقرانهم الشباب خير تمثيل. وركزت على شعار الدورة الحالية للشورى «خدمة المجتمع قيادة» في حديثها مع الشباب من الأعضاء الجدد.