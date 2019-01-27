السمحة..مطالبات بإنشاء مركز صحي وجمعية تعاونية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عبدالرحمن سعيد

طالب سكان في منطقة السمحة التي تبعد نحو 65 كيلومتراً عن أبوظبي، وتقع على الطريق الرئيسي بين أبوظبي ودبي، بإنشاء عيادة أو مركز صحي للحالات الطارئة، بحيث يستمر العمل فيها طوال الليل.

كما طالبوا بإنشاء مدرسة خاصة، وحضانة للأطفال، وأندية وأماكن ترفيهية للأطفال، وتخصيص ملاعب للشباب لممارسة مختلف الألعاب الرياضية، وزيادة المساحات الخضراء، والزراعات التجميلية، ومركز تسوق أو جمعية تعاونية للحد من جشع البقالات، والاهتمام بصيانة إنارة الشوارع.

وأكدوا أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق العامة، وتعزيز مكونات البنية التحتية القادرة على مواكبة النمو السكاني والتنمية بمنطقة السمحة، والاهتمام بصيانة المنازل بالذات القديمة منها.

قال خميس محمد الحوسني: لا تتوفر أماكن ترفيهية وأندية للأطفال، مما يتطلب تخصيص ملاعب تتناسب مع احتياجاتهم وفقاً للمعايير الصحية والبيئية ومواصفات الأمن والسلامة، لافتاً إلى أن المنطقة بحاجة إلى زيادة نسبة المساحات الخضراء وإنشاء الحدائق السكنية في ظل وجود أراض لم تستغل بشكل صحيح، كما تحتاج إلى زيادة الزراعات التجميلية التي تعتبر متنفساً للسكان، وتسهم في تشكيل لوحة جمالية في المنطقة.

وأوضح أن هناك حديقتين بالمنطقة تحت الإنشاء منذ سنتين لم يتم استكمالهما، وأن المنطقة بحاجة إلى وحدة صحية سواء عيادة أو مركز صحي للحالات الطارئة ليلاً، حيث إن العيادة الموجودة تغلق مبكراً، وأقرب مستشفى يقع في مدينة الرحبة التي تبعد عن منطقة السمحة 12 كيلومتراً.

وطالب عبدالله محمد سالم السويدي، بضرورة الاهتمام بالرياضة وإنشاء أندية مخصصة للكبار والصغار وأيضاً الأطفال، على أن تتضمن هذه الأندية مسابح وأماكن لمختلف الألعاب، وضرورة إنشاء جمعية أو مركز تسوق للحد من جشع البقالات في المنطقة.

وأضاف أن المنطقة بحاجة إلى زيادة عدد أجهزة الصرافة التابعة لمختلف البنوك، وإنشاء المزيد من الحدائق، وتزيين الطرق بالأشجار، إلى جانب ضرورة الصيانة الدورية للمنازل بالذات القديمة منها.

المزيد من المدارس

وقال محمد علي الحوسني: في بداية إنشاء منطقة السمحة كان يسكن فيها نحو 30 عائلة، ومن ثم توسعت بشكل ملحوظ لتكون السمحة غرب والسمحة شرق، مشيراً إلى أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وفر لسكان المنطقة جميع الخدمات والمرافق بعد بناء البيوت الشعبية التي مازال البعض منها شاهداً على سبعينات القرن الماضي، ولكن لاتزال المنطقة بحاجة إلى العديد من الخدمات، حيث تعهدت البلدية للأهالي والسكان بإنشاء عدد من المرافق الخدمية والحدائق وفقاً لمواصفات تلبي احتياجات السكان وبناء المزيد من المدارس لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة.

وأوضح مبارك عبدالله ناصر أنه تم إنشاء منطقة السمحة في عام 1975 ولم يكن فيها كهرباء، بينما توفرت لها المياه من خلال بناء خزان ماء بالقرب من المسجد الذي أنشأ في ذلك الوقت، وخلال تلك الفترة كان يتم الاعتماد على مولدات كهربائية لتوفير الكهرباء، وكانت تعمل لساعات معدودة في اليوم لعدم تحملها الضغط، وفي عام 1976 وصلت الكهرباء إلى البيوت، ورافق ذلك تطور تدريجي لمستوى ونوعية الخدمات.

وقال: المنطقة بحاجة إلى مراكز خدمية كالأسواق والجمعيات ومركز صحي متكامل، إلى جانب ضرورة الاهتمام بجمع النفايات بشكل منتظم، وإصلاح الأعطال الفنية الخاصة بإنارة الطرق والشوارع بين المساكن.

توفير ممشى رياضي

وأشار يوسف محمد عبدالله إلى أهمية توفير ممشى رياضي على الأقل، متمنياً إنشاء مركز رياضي لاستقبال الشباب وممارسة مختلف الهوايات وتمضية أوقات الفراغ بما يعود بالفائدة والنفع عليهم.

وأشار إبراهيم محمد الحمادي إلى أنه بعد إغلاق الشارع الجديد القادم من كيزاد، والمتجه إلى دبي، والمؤدي أيضاً إلى العديد من المزارع، جعلنا نسلك شوارع أطول، مشيراً إلى أن السمحة تشتهر بقربها من الغابات والمحميات، مما يتطلب وجود طرق تسهل الوصول من السمحة إلى المزارع، كما طالب بتوفير مركز تجاري أو جمعية تعاونية، وضرورة صيانة أعمدة الإنارة المعطلة.

ولفت محمد أحمد الرميثي إلى أن أقرب مدرسة خاصة تبعد عن السمحة نحو 20 كيلومتراً، مما يعيق السكان عن حرية الاختيار بين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة، ويضطرون إلى إلحاق أبنائهم بالمدارس الحكومية لعدم توفر المدارس الخاصة، أو السير مسافات طويلة في حال الرغبة في الالتحاق بالمدارس الخاصة.

كما طالب بضرورة توفر مزيد من أجهزة الصرافة التابعة لمختلف البنوك للتسهيل على السكان،، وإنشاء المزيد من المحال التجارية، مشيراً إلى أن المنطقة بحاجة ماسة إلى إنشاء مراكز تسوق تلبي احتياجات سكان المنطقة.

وأشاد عبدالرحمن يعقوب أحمد بمدى الاهتمام بصيانة المساجد بمنطقة السمحة.

وأشار علي سلمان مرزوق إلى عدم وجود حضانة للأطفال مما يعيق السكان عن إرسال أبنائهم إلى الحضانات في المناطق السكنية الأخرى، كما لفت إلى أن المنطقة بحاجة إلى زيادة أعداد الحدائق والأشجار.