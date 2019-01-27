سائق شاحنة يفوز ب 298 مليون دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز سائق الشاحنة الأمريكي دايفيد جونسون (56 عاماً) بالجائزة الكبرى في السحب السنوي لجائزة اليانصيب الكبرى في ولاية نيويورك «Powerball» وقدرها 298.3 مليون دولار، بعد شرائه قبل يومين، تذكرته من إحدى محطات الوقود ب 5 دولارات فقط.

المثير أن السائق لم يصدق الأمر لعدة ساعات، واعتقد أن صديقه يمازحه، مؤكداً أنه شخص «منحوس» لم يواته الحظ مرة واحدة طوال ما مضى من حياته.

وكانت المفاجأة الكبرى عندما شاهد إعلاناً بأسماء الفائزين عبر قناة محلية، وتوجه بالفعل لتسلم الجائزة. وبموجب قوانين الولاية، يحصل جونسون على 114.091.248 مليون دولار، بينما تحصد هيئة الضرائب بقية المبلغ.

وأعرب جونسون، أمس، في مقابلة مع قناة WABC عن سعادته الغامرة بالفوز بالمبلغ الضخم الذي لم يحلم به يوماً، مشيراً إلى أنها أول مرة يشتري فيها بطاقة لدخول السحب على الجائزة؛ لأنه كان يعتقد أنه غير محظوظ.

وقال إن أول قرار اتخذه بعد تسلم شيك الجائزة، هو التقاعد من عمله المرهق جداً، إضافة إلى شراء سيارة «بورش حمراء» لتمكِنه مشاهدة السائقين الآخرين على الطريق عن قرب، بعد أعوام طويلة من متابعة السيارات من قمرة شاحنته.

وأكد نيته البحث عن استثمار مناسب لحماية المبلغ، مشيراً إلى أنه لا ينوي تكرار تجارب المليونيرات السابقين الفائزين بالجائزة، الذين أهدروا أموالهم.