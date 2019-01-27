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ابن الديرة

توج المؤتمر العام السابع والعشرون للاتحاد العام للأدباء العرب اجتماعاته في أبوظبي بإصدار «وثيقة السعديات»، وقبل الدخول في كلام الوثيقة ندخل في عنوانها، فحين تقرن كلمة «وثيقة» مضافاً في النحو إلى كلمة «السعديات» تشي العبارة بتاريخ عطاء ووعد يتواصل منذ البحر والأشرعة والؤلؤ وثروات البحر إلى هذا الزمن الجميل الخصب. السعديات جزيرة احتمالات عذبة ومكان متميز في المكان، وفي السعديات التقى الكتاب والأدباء العرب من كل مكان عربي ليقولوا آراءهم ويعبروا عن مواقفهم، وفيما تميزت الوثيقة بوضع يدها على العديد من مواضع الخلل العربي رسمت ملامح طريق المستقبل، حيث حركة التغيير والتطوير تأتي عبر الثقافة والعلم والريادة والابتكار لا على ما أنتجه الشارع العربي فيما سمي «الربيع العربي» الذي كلف دماً عربياً كثيراً وأثماناً باهظة، فلا بد من الاشتغال على النهضة الثقافية والمدارس والجامعات. هذا ما تفرضه معرفة التجربة العربية المريرة في السنوات الأخيرة. ليس المراد القفز على الواقع وإنما معرفته معرفة حقيقية ثم الانطلاق من ذلك، مع تغليب المشتركات، ووعي أن الثقافة تجمع ما تفرقه السياسة، والدعوة إلى التحليق عالياً بجناحي الحرية والحوار، والتأكيد على فضاء المسؤولية الذي هو أليَق بحاضر العرب ومستقبلهم، حيث وعي واحترام الاختلاف، ونبذ العنف والكراهية في حالتي الاتفاق والاختلاف.

وفي «وثيقة السعديات» تأكيد من الكتاب والأدباء العرب على وحدة الدولة الوطنية العربية، وضرورة حمايتها من التدخلات الخارجية والأطماع الأجنبية، والتنبيه إلى ذلك في ظل هذه الهجمة الشرسة التي يتعرض لها وطننا العربي الكبير، وفي الوثيقة التأكيد المتجدد على أن فلسطين هي القضية المركزية الأولى، وأن القدس عاصمة فلسطين الأبدية، وأن التطبيع مرفوض بأشكاله كافة.

ومع الموقف الواضح من احتلال فلسطين، شدد الكتاب العرب المجتمعون في أبوظبي في «وثيقة» السعديات «على أن احتلال أي شبر من الأرض العربية مرفوض، فالاحتلال هو الاحتلال، ما كانت الأرض العربية العزيزة، ومن كان المحتل الأجنبي الغاشم.

ودعت «وثيقة السعديات» الصادرة عن أول نشاط ثقافي عربي نوعي يتناول «ثقافة التسامح وبناء الهوية بين الأنا والآخر» في عام التسامح إلى إعلاء قيم التسامح والتضحية والعمل والمساواة في مواجهة كل قيمة غريبة أو دخيلة، وفي مقدم ذلك التطرف والتكفير والظلامية والإرهاب، مع الدعوة الصريحة إلى ضرورة إدخال المدارس والجامعات العربية في عصر التقدم العلمي من دون إغفال الفكر أو إهمال الفلسفة.

لقد أتاحت بيئة دولة الإمارات أجواء ملائمة لحوار ثري بين كتاب الأمة، وهم إذ يطلقون «وثيقة السعديات» من السعديات وأبوظبي والإمارات فإنما يغمسون أصابعهم في حبر قلوبهم ليكتبوا بحروف النور والأمل أن اليقظة ممكنة، وأن في الوطن العربي نماذج مشرفة بلغت من عمر التقدم والتنمية والثقافة والعلم مبلغاً بعيداً، فلا يأس أو إحباط، والأمة العربية الخالدة قادرة وولادة. هكذا تكلم كتاب الأمة وأدباؤها ومثقفوها من أبوظبي.

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