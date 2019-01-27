حتّا مشروعات «مراس».. استثمار في كنوز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حتا: أمل سرور

حتا، تلك المدينة التي تبعد عن قلب الحياة النابض دبي 125 كلم وتقع على مشارف الباطنة على الحدود مع عُمان، من أشهر المناطق الجبلية في الإمارات التي تختزن تحت رمالها، وبين ثنايا جبالها الفريدة قصص الفروسية وأشعار البادية.

المنطقة هي ذلك الفضاء الساحر الذي نجح في أن يجذب شركة مراس لتعيد اكتشاف محمية حتا من خلال مجموعة من مشاريعها التي افتتحتها مؤخراً، لتقدم تجربة استثنائية جديدة ومختلفة وفريدة وعالمية المستوى، تحتفي من خلالها بالهدوء والسكينة والترفيه بين أحضان الجبال والمساحات المائية التي تتميز بها الطبيعة هناك. في جولة خاصة بالمدينة، ترصد ”الخليج 365” أهم ملامح وتفاصيل مشاريع «مراس» ضمن خطة التنمية الشاملة التي جعلت من حتا محمية طبيعية وواجهة ترفيهية عالمية.

ها هي السيارة تشق بنا الطريق المحفوف بالجبال الصلدة التي لا تملك أمام سحر جمالها سوى التأمل والصمت، وربما تسمع صدى صوتها يناديك مهللاً بالترحاب. وها هي جبال حتا تطل علينا من بعيد وقد انتظمت بين جنباتها كحبات من اللؤلؤ.

ذرات الرمال التي تكلست عبر سنوات طويلة بفعل الرطوبة والحرارة وكونت أشكالاً تنافس الحُليّ في إبداعها مشهد يعجز القلم عن وصفه، عندما تتأملها ينتابك إحساس بأن شموخها وقوتها جعلا منها شاهداً على حكمة التاريخ.

حتا تجادل حول اسمها الجغرافيون العرب، فقال بعضهم إنها بالألف الممدودة بينما اعتبر آخرون أنها تنتهي بألف مقصورة. وعلى الرغم من تعدد الآراء حول كيفية لفظ اسم حتا، التي جاء ذكرها في معجم البلدان لياقوت الحموي وعلى لسان أبو العلاء المعري في كتابه «رسالة الصاهل والشاحج»، فثمة شبه إجماع على أن حتا نوع من النخل وهذا أمر طبيعي خاصة أنها تقع في منطقة غنية بالمياه ما يسمح بزراعة النخيل وأشجار ومزروعات أخرى مثل التبغ أو الغليون، الذي اشتهرت به تلك المنطقة.

مع إطلالتك الأولى على مدينة حتا، يترسخ لديك إحساس بمدى طيبة وبساطة أهلها، وهم من الأسر العريقة المتمسكة بالعادات والتقاليد العربية الأصيلة، إطلالة تتأكد منها من أن التاريخ لا يظل محتفظاً بشواهده على منازلهم البسيطة التي تبعث بداخلك حالة من الهدوء والسكينة.

هنا فقط على أرض تلك الواحة تهمس الريح لسعف النخيل راسمة لوحاته النادرة بين أحضان جبالها وكثبانها الرملية. وهكذا استقبلتنا حتا صاحبة الوجوه الهادئة والقلوب البِكر.

نقطة الانطلاق كانت من عند الوادي العتيق، وادي هب الذي يشد حواسك جميعها عندما تتأمل الجبال التي تحتضنه وتحيط بك من كل صوب وحدب.

تستقبلنا لافتة «مراس» التي تشعرك بأن الكثير من المفاجآت في انتظارك، فبالتأكيد خلف جبال وادي هب الكثير مما سترصده أعيننا.

كاذب من يقول إن الطبيعة الخضراء هي فقط التي تتسم بالإبداع والجمال، لأنك عندما تتأمل لون الجبال وتتحسس صلادتها، وتفهم وتدرك تفاصيلها، لا تملك سوى أن تخطو إلى عالم يجمع بين التناغم في مجالي الضيافة والحفاظ على البيئة.

ومنذ اللحظة الأولى التي تطأ فيها قدماك أرض وادي هب يتأكد يقينك بأن تلك المشروعات السياحية التي تقودها «مراس»، لا تحمي النظام البيئي المحلي فحسب، بل إنها تعاونت أيضاً مع سكان المنطقة من الشباب لتقديم مختلف الخدمات، ما يكسب هذه التجربة طابع حتّا الأصيل.

أول ما يستقبلك في وادي هب وجوه من الشباب الإماراتيين الذين أنشأوا كافتيريا ومطعماً يقدمان أشهى الوجبات والمشروبات التي تتسم بالطابع الإماراتي الأصيل، ليستريح الزائر من مشواره الذي قطعه من أي جهة أتى منها إلى حتا.

بعدها يدخل الزائر في رحلة فريدة ترفيهية تتسم بالمغامرة والإثارة والرياضة، من خلال خيارات متنوعة من التجارب التي تناسب جميع الأعمار، وتشمل مجموعة النشاطات المليئة بالإثارة والتحدي.

نشاطات وألعاب رياضية مثيرة تبدأ باستئجار الدراجات الهوائية الجبلية والتدريب على ركوبها على يد متدربين متخصصين، من أجل خوض رحلة استكشاف في أحضان الطبيعة يطوفون فيها المسارات المتعرجة وأرجاء المنطقة، بالإضافة إلى تواجد متجر خاص يوفر الكثير من المعدات والملحقات الضرورية التي قد يحتاجها الزائرون.

ويبدو أن المرح لا نهاية له في وادي هب، حيث يمكن للزائرين أن يتطلعوا قدماً لنقطة جذب سياحية متميزة تضيف بعداً جديداً للمغامرة والإثارة، إذ يتدحرج الجميع من كل الأعمار داخل كرات شفافة وعملاقة ليختبروا تجربة هي الأولى من نوعها في قارة آسيا في القفز المائي.

ومن الماء والدراجات الجبلية ينتظر زائر وادي هب رياضات القفز الحر، وتسلق الجبال من خلال حبال وألعاب مختلفة تخضع للصيانة بشكل دوري ولكل الأعمار، بالإضافة إلى منصات القفز المطاطية للأطفال والبالغين أيضاً، فضلاً عن خطوط ومسارات للتزحلق بالحبال.

ولم تنس شركة مراس شغف زائري المنطقة بفنون الرماية، إذ يمكن للزائر أن يستمتع بها مقابل أسعار زهيدة في متناول الجميع.