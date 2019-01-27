الجيش الليبي يكمل سيطرته على سبها وسط ترحيب قبائل المنطقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكملت قوات الجيش الوطني الليبي سيطرتها على عدة مواقع في مدينة سبها جنوبي ليبيا ضمن عملية تحرير الجنوب، التي أطلقها الجيش في السابع عشر من الشهر الجاري، فيما قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، إن«جرائم الإرهاب وعمليات التصعيد والخروقات الأمنية التي تحاول إجهاض العملية الديمقراطية لن تثنينا عن المضي قدمًا في هذا المسار الذي ارتضاه الشعب».وقال الملازم سراج عبد الله لموقع «روسيا اليوم»، إن الجيش يسيطر على مدينة سبها بالكامل وسط ترحيب أهالي المدينة، وأوضح أن الجيش تمركز أمس السبت في قاعة الشعب والشركة الهندية وجامعة سبها والمطار الدولي في سبها، مبيناً أن جميع الأطراف المحلية كانت متعاونة في تسليم المواقع التي بيدها للجيش.

وأشار الملازم عبد الله إلى أن عملية الجيش في الجنوب جاءت بتكليف من قائد الجيش الليبي، وتهدف إلى محاربة التهريب بكافة أنواعه، كما أن وحدات الجيش بدأت بملاحقة وضبط السيارات المعتمة الزجاج، والتي ثبُت تورطها في التستر على شخصيات إرهابية من تنظيم «داعش» كانت تتجول في المدينة دون أن يفطن لها أحد.

وقال: إن تعتيم زجاج السيارات يعد مخالفة يحاسب مرتكبها مباشرة إذا لم يمتثل للأوامر التي وضعت من أجل حماية وتأمين المدينة.

بدوره،كشف المتحدث باسم القوات الخاصة عقيد ميلود الزوي عن انتشار الجيش في جزيرة السيف ومحلات 24 وحي الطيوري والعمارات الصفر في سبها.

وقال الزوي، خلال تدوينة له عبر حسابه على «فيسبوك»، «لم يبقَ أمام القوات المسلحة إلا القليل والانتقال إلى المرحلة المقبلة والاقتراب من بوابة 17 التي تشكل رهبة للأهالي والمارة».

على صعيد آخر،قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، إن«جرائم الإرهاب وعمليات التصعيد والخروقات الأمنية التي تحاول إجهاض العملية الديمقراطية لن تثنينا عن المضي قدمًا في هذا المسار الذي ارتضاه الشعب».

جاء ذلك في كلمة للسراج أمس، خلال الاجتماع الدوري للرابطة الوطنية للمجالس البلدية،بحسب موقع«بوابة الوسط»المحلي.

وأضاف أن المجالس البلدية التي أتت بإرادة الشعب وعبر صناديق الاقتراع، دليل على أن المسار الديمقراطي بدأ يتجسد واقعًا معاشًا، مضيفًا أنه «لا يصح القفز فوق هذه الحقيقة أو الرجوع عنها، ويستحيل القبول بعسكرة الدولة».

وتابع «إننا نتطلع ونعمل على أن تسود مجتمعنا ثقافة السلام والانتماء والتسامح، والاعتراف بالآخر والقبول بالاختلاف في إطار من الاحترام المتبادل».

في أثناء ذلك ،أكدت صحيفة «لا فيف لكسبريس» البلجيكية: «أن البرلمان البلجيكي استمع مجدداً لمسؤول الخزانة السابق مارك مونبليو حول الأموال الليبية المجمدة».

وأوضحت الصحيفة: «إن البرلمان سيدعو مونبليو للشهادة مجدداً، بعد نكرانه لتصريحات صحفية، كان قد سجلها الصحفيون، عندما أقر في مكالمات هاتفية بتوقيعه على إزالة التجميد عن فوائد الأموال الليبية المودعة في البنوك البلجيكية والتي تقدر بخمسة عشر مليار يورو».(وكالات)