العبادي: النفوذ الإيراني يدير تشكيل حكومات بغداد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد:”الخليج 365”



كشف رئيس الوزراء العراقي السابق، رئيس ائتلاف «النصر» حيدر العبادي، عن حجم التغلغل الإيراني في العراق، مؤكداً أن هذا الأمر يثير الحزن. وقال العبادي في تصريحات صحفية: «إن هناك نفوذاً إيرانياً في العراق، يمارس تشكيل الحكومات واختيار النخب الحاكمة»، مبيناً أن «هذا الأمر يثير الحزن لديّ».

وأضاف: «إن هناك نفوذاً في العراق لدول عدة»، مؤكداً رفضه «عمل أجهزة بعض الدول إن كانت من الولايات المتحدة أو إيران أو غيرهما على التأثير في تشكيل الحكومات بالعراق».

وتابع: «إن التدخل الخارجي في الحياة السياسية في العراق جاء نتيجة الضعف والصراع الداخلي، وتقديم المصالح الخاصة على المصالح العامة»، داعياً إلى «وحدة وطنية ليست ضد دول الجوار بل للتعاون من أجل المصالح الداخلية».

وحذر العبادي من «أن تكون للقوى العراقية المسلحة رأياً وقراراً سياسياً تنحاز به لصالح جهة سياسية ضد أخرى»، لافتاً إلى أن «ذلك سيؤدي إلى صراع بين تلك القوى من أجل مصالحها ضد مصالح المواطن».

وأكد العبادي، أن «أي مسؤولية أمنية داخل البلد هي من صلاحيات السلطة المدنية، وأنه لا يجوز لقادة الميليشيات التدخل في تنصيب وزراء الحكومة والانخراط في الصراع السياسي».

من جانب آخر، قصفت مدفعية الجيش العراقي، تجمعاً لعناصر «داعش»، في الجانب السوري، ملحقة إصابات مباشرة في صفوف الإرهابيين.

وفككت قوة أمنية، عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق في مدخل منطقة عرصات الهندية وسط بغداد من دون سقوط إصابات.

وقال مصدر أمني في الأنبار: «إن تجوال القوات الأمريكية في مدينة الفلوجة التابعة لمحافظة الأنبار، تم بموافقة العمليات المشتركة والحكومة العراقية». وأضاف: «إن الهدف من تجوال تلك القوات هو للاطلاع على الأفواج التي تم تدريبها من قبل التحالف الدولي، إضافة إلى تسليحها وتجهيزها».