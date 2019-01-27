قصائد وجدانية في «الشارقة للشعر الشعبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: ”الخليج 365”

ضمن فعاليات الدورة 15 من مهرجان الشارقة للشعر الشعبي، استضاف المركز الثقافي في مدينة كلباء، الأمسية الشعرية قبل الأخيرة، بحضور الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في كلباء، وشارك فيها الشعراء: طارق المراشدة من الإمارات، أحمد المعمري من سلطنة عُمان، أحمد سند البيسري من اليمن، نداء أبو حيدر من لبنان، السعيد المصري من مصر، فاطمة العباسي من تونس، وأدارها الإعلامي السعودي منصور القحطاني.

قدّم الشعراء قصائد متنوعة عبّرت عن الاعتزاز بالأوطان تارة، وانشغلت بالهموم والمشاعر الذاتية والوجدانية تارة أخرى، كما قرؤوا قصائد للشارقة ولصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

بدأت الأمسية بالشاعر الإماراتي طارق بالحاي المراشدة، الذي قرأ قصائد تتغنّى بحب الوطن، وبدأها بقصيدة عن الشارقة تحتشد فيها معاني الاعتزاز بالإمارة التي أصبحت منارة للثقافة والتراث، وفيها أيضاً معاني الفخر بحاكمها الذي دأب طيلة حياته على دعم الثقافة محلياً وعربياً، وحرصه على وضع العلم والمعرفة في أولويات سلم النجاح والتقدم الإنساني.

بعدها قدّم الشاعر العُماني أحمد المعمري، قصائد فخر بما يقدمه صاحب السمو الشيخ حاكم الشارقة من عطاءات متواصلة في شتى المجالات، وأخرى غزلية، ثم قرأت الشاعرة اللبنانية ندى بوحيدر، قصائد طوالاً في مديح الإمارات وشعبها.

أما الشاعر السعيد المصري؛ فقرأ قصائد تشتغل على التراث الشعبي والعربي، وتفيد من الميراث الصوفي، وتحتفي بالإنسان في لحظات ضعفه وقوته، فرحه وسعادته.

وقدّم الشاعر اليمني أحمد سند الميسري، قصائد وطنية تحتشد فيها مشاعر العزة والافتخار، أما الشاعرة التونسية فاطمة العباسي، فكلماتها الدافئة الرقيقة تحفل بالمشاعر الإنسانية التي تنساب كماء جدول عذب يروي ظمأ المستمع.

وفي نهاية الأمسية كرّم الشيخ هيثم الصقر الشعراء المشاركين، كما وقّع الشعراء: نعمان الترس (لبنان)، وثابت الدهام (الأردن)، وليالي العموش (الأردن) دواوينهم الصادرة حديثاً.