اجتماع أوروبي غداً يبحث تهديد إيران الباليستي ومصير «النووي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مصادر مطلعة في الاتحاد الأوروبي، إنه من المحتمل أن يتم التصديق على «الآلية الخاصة» حول القضايا المتعلقة بإيران بما فيها التجارة والتبادل المالي والحفاظ على الاتفاق النووي، خلال اجتماع، يعقد غداً الاثنين، سيبحث أيضاً القلق المتصاعد حول برنامج إيران لتطوير واختبارات الصواريخ، وكذلك تدخلاتها في المنطقة وقيامها بأعمال إرهابية على الأراضي الأوروبية.

ونقلت إذاعة «فردا»،عن مصادر لم تسمها أن أوروبا بالرغم من رغبتها في الحفاظ على الاتفاق مع إيران، إلا أنها تريد إثارة القضايا التي تتعلق بسلوك طهران المخرب، وخاصة استمرار انتشار قواتها في سوريا، فضلاً عن ملف انتهاكات حقوق الإنسان.

وذكرت الإذاعة، أنها اطلعت على مسودة محضر اجتماع الاتحاد الأوروبي المرتقب حول إيران، موضحة أن دول الاتحاد الأوروبي، ستصوت على 10 بنود وعلى رأسها الآلية الخاصة للتعامل مع إيران، لأنها لن تكون فقط مؤثرة بشكل إيجابي في العلاقات التجارية والاقتصادية مع طهران، ولكن أيضاً «الأهم من ذلك أنها ستؤثر في حياة الشعب الإيراني».

كما تشمل البنود، مطالبة إيران بالاستمرار في الإصلاحات المطلوبة من أجل الانضمام إلى «المعاهدة الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب FATF» وإعلان استعداد أوروبا للتعاون مع إيران في هذا الصدد، بما في ذلك تقديم المساعدة التقنية.

وورد في المسودة الأوروبية، مخاوف الدول الأعضاء بشأن استمرار سلوك إيران العدواني في المنطقة وتصاعد دورها في الصراعات الإقليمية؛ حيث ذكرت أن أوروبا تشعر ب «قلق بالغ» إزاء الدور العسكري لإيران ووجود القوات الإيرانية في سوريا. ويبدي الاتحاد الأوروبي «قلقاً أكبر» بشأن أنشطة إيران لتطوير برنامج الصواريخ الباليستية؛ حيث تدعو المسودة، إيران إلى التخلي عن هذه الأنشطة التي «لا تتوافق» مع قرار مجلس الأمن 2231.

من جانب آخر، اتهمت إيران فرنسا «بزعزعة استقرار» المنطقة رداً على تهديدات باريس بفرض عقوبات على طهران، إذا لم يسفر الحوار مع هذا البلد حول نشاطاته الباليستية ونفوذه الإقليمي عن نتيجة.

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان الجمعة إن إيران «تعتبر المبيعات الكبيرة للأسلحة الحديثة والهجومية من قبل فرنسا، عاملاً يزعزع توازن المنطقة».

(وكالات)