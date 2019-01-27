3 كاتبات يروين قصصاً عن مآسي الفقد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظم «منتدى الأدب» في النادي الثقافي العربي في الشارقة، مساء أمس، جلسة سردية تضمنت قراءات لثلاث كاتبات شابات من الإمارات هن: أمل الكعبي وفاطمة العامري وعائشة آل علي، وأدار الجلسة الناقد الدكتور صالح هويدي، وحضرها علي المغني نائب رئيس مجلس إدارة النادي.

قرأت أمل الكعبي قصة بعنوان «انكسار تجريدي» من مجموعتها «بيريه عسكرية» الصادرة ضمن برنامج دبي الدولي للكتابة الذي نظمته مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، وشاركت الكاتبة فيه، وهي تكتب بأسلوب متدفق يتركز على الجمل الفعلية القصيرة التي ترصد التفاصيل الدقيقة، وتدور القصة حول شاب يعيش مآساة فقدان حبيبته التي غرقت في البحر أمام عينيه وعجز عن إنقاذها، فأصيب بذهول ظل معه يراوده خيالها، وفقد معه كل طعم للحياة، وأصبح يشعر وكأنه فقد ذاته.

أما فاطمة العامري فقرأت قصة «حمّام آدم» من مجموعتها «الوجه»، وهي أيضاً من إصدار برنامج دبي الدولي للكتابة، الذي شاركت فيه الكاتبة، وتتناول حكاية خادمة أخذت لخدمة رجل ثري يعيش وحيداً مع ابنه المريض الذي توقف نموه منذ كان في السابعة، وكان المنزل هادئاً ومرتباً، وليس فيه ما ينغص على تلك الخادمة التي تعمل بتفان شديد حياتها، إلا أنها واجهت مشكلة في التعامل مع «آدم» المريض، فليس مسموحاً لها بأن تخطئ أبسط خطأ في خدمته، وإن فعلت فسوف تتلقى وابلاً من اللوم من والده، الذي تحولت مواقفه اتجاه الخدام الذين يتعاملون مع ابنه إلى حالة مرضية فكان يطردهم لأبسط خطأ.

الكاتبة عائشة محمد آل علي قرأت نصاً سردياً مختلفاً بعنوان «فصل: الكويت أولاً»، وهو مقتطف كتابها «بأبيها فخورة» الذي تروي فيه بأسلوب حكائي سيرة والدها الراحل (محمد عبد الله آل علي) الإعلامي والمسرحي العضو المؤسس في فرقة مسرح الشارقة الوطني، الذي كان له دور بارز في خدمة الثقافة والمسرح في الإمارات، وفي النص بينت الكاتبة ما كان يكنه من حب للكويت التي تعلم فيها، وحكاياته عن أصدقائه هناك.