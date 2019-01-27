التحالف الدولي يستقدم شاحنات محملة بالأسلحة إلى سوريا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن التحالف الدولي بقيادة واشنطن استقدم شاحنات محملة بأسلحة وذخائر ومعدات إلى سوريا، تزامناً مع دخول مئات العسكريين الأمريكيين.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن ما لا يقل عن 250 شاحنة تابعة للتحالف الدولي، محملة بالأسلحة والذخائر ومعدات لوجستية دخلت الأراضي السورية، الخميس، وتم توزيعها على قواعد التحالف في عين العرب (كوباني)، ومطار عين العرب، وعين عيسى، والرقة، وتل تمر، وغيرها من محافظات حلب والرقة والحسكة السورية.

وأشار المرصد إلى أنه حسب مصادر وصفها ب«الموثوقة»، دخل المئات من عناصر القوات الأمريكية الأراضي السورية خلال 24 ساعة الماضية.

وكانت تقارير إعلامية منقولة عن مسؤولين في البنتاجون، أفادت في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة تخطط لنشر قوات إضافية في سوريا لتأمين انسحاب القوات التي تنتشر على الأراضي السورية.

على صعيد آخر، أعلن «التحالف الدولي» عن فتح تحقيق في حادثة استهداف قواته لسيارة تقل نازحين مدنيين من بلدة الباغوز بريف دير الزور. ونشر التحالف بياناً عبر موقعه الرسمي، قال فيه إنه بدأ التحقيق في تقارير وردت في 22 من يناير/‏كانون الثاني الحالي، حول استهداف التحالف لسيارة تقل مدنيين هاربين من الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وتنظيم «داعش».

وكانت تقارير إعلامية وشبكات محلية، اتهمت التحالف الدولي باستهداف سيارة تقل مدنيين عند مفرق الشيخ حمد على أطراف بلدة الباغوز شرقي دير الزور، الثلاثاء الماضي، مما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة طفلين، وذلك بعد أن أعلنت «قسد» عن فتح ممر آمن لخروج المدنيين المحاصرين من بلدة الباغوز إلى مخيم الهول شرقي الحسكة، نتيجة الاشتباكات.

ووعد التحالف في بيانه بإجراء تحقيق شفاف، على أن تصدر النتائج فور انتهاء التحقيقات.

ودارت معارك عدة خلال الأيام الماضية، حققت خلالها «قسد» تقدماً على حساب التنظيم، بدعم من طيران التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب ما يقدمه الاستشاريون الأجانب على الأرض.

وقالت قيادة «قسد» إن 150 عنصراً من تنظيم «داعش»، سلموا أنفسهم الجمعة، بريف دير الزور الشرقي، إضافة إلى تحرير 600 مدني من قبضة التنظيم. (وكالات)