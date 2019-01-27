مهرجان الشيخ زايد التراثي يجذب 2.5 مليون زائر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، اختتمت أمس، فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي في منطقة الوثبة بأبوظبي.

دورة هذا العام استمرت شهرين تحت شعار: «الإمارات ملتقى الحضارات»، وجذبت أكثر من 2.5 مليون زائر من مختلف الجنسيات على مدى 60 يوماً، استمتعوا بكثير من الفعاليات التراثية التي أقيمت كل يوم على مدار الساعة، إضافة إلى الفعاليات الضخمة التي واكبت احتفالات الدولة باليوم الوطني، ومسيرة القبائل، واستقبال العام الجديد.

وعكست فعاليات المهرجان اهتمامات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالتراث الإماراتي خاصة، والإنساني والحضارات الأخرى عامة.

واستعرضت الفعاليات ببناء تفاعلي مبتكر وتوثيق تعريفي تعليمي جوانب متعددة من حضارة الإمارات، وشواهدها التاريخية وآثارها الممتدة في مختلف مناطق الدولة، منذ مئات السنين.

وقال حميد سعيد النيادي، مدير المكتب الخاص لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، إنه حقق نجاحاً كبيراً في هذه الدورة يضاف إلى نجاحات الدورات السابقة، التي كان لاهتمام القيادة الرشيدة بها، الأثر الكبير في تطوير المهرجان وفعالياته حتى أصبح عالمياً.

وتوجه بالشكر إلى الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان.

وأكد أن المتابعة الحثيثة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لكل كبيرة وصغيرة، على مدى السنوات السابقة، منحت المهرجان نجاحاً آخر وبُعداً عالمياً أكبر. ولفت إلى أن استمرار هذا الدعم والتوجيه من قبل سموه، سيحقق للمهرجان نجاحاً أكبر عاماً بعد آخر.

وصرح النيادي بأن الاستعدادات للدورة المقبلة بدأت، مؤكداً أنها ستشهد كثيراً من الإضافات الجديدة والضخمة، سواء من جهة الفعاليات أو الدول المشاركة، ليواصل المهرجان وتيرة التطور.