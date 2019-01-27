شكرا لقرائتكم خبر عن الأحبابي في المربع الذهبي لبطولة فزاع لليولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أمل سرور

تأهل المتسابق، الملقب ب«ملك الوصافة»، حمدان بن مصلح الأحبابي إلى المربع الذهبي لبطولة فزاع لليولة، في دورتها ال19 بعدما حصد أعلى نسبة من تصويت الجمهور، لينتزع ثالثة البطاقات، منتظراً الفارس الذي يكمل المربع الذهبي.

وتأهل الأحبابي في البطولة التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ليمنحه الفرصة الثالثة على التوالي، لاقتناص كأس فزاع بعد أن حقق الوصافة في الدورتين الماضيتين.

جاء ذلك في مستهل منافسات الجولة الأخيرة المحددة لاكتمال هوية المتأهلين إلى المربع الذهبي، أمس الأول. وتقدم الأحبابي بالشكر لكل الجماهير التي صوتت له على مدار الأسبوع الماضي، وساندته بقوة خلال تقديم عرضه في الحلقة الماضية.

وسبق الأحبابي إلى المربع الذهبي سيف سهيل السماحي، ومطر علي الحبسي (الإمارات)، اللذان تجمعهما معاً مواجهة نارية تقام الجمعة المقبل، وحمدان محمد حمد مصلح الأحبابي (الإمارات) الذي ينتظر مواجهة الفائز من لقاء الحلقة الثامنة، والذي يكشف عنه في الأسبوع المقبل.

وواصلت البطولة إثارتها وتفاعلت معها الجماهير التي استمتعت بمجريات الحلقة الثامنة في قلعة الميدان بالقرية العالمية. وترقب الجمهور العريض الذي اكتظت به مدرجات الميدان، وأمام الشاشات، معرفة المتأهل الثالث إلى المربع الذهبي، من بين الثنائي حمدان محمد حمد مصلح الأحبابي، وإبراهيم سلطان عبيد الكعبي (الإمارات).

وقبيل إعلان النتيجة عرض مقدم برنامج الميدان عبد الرزاق محمدي، لقطات من التحدي الذي جمع بين المتنافسين الأسبوع الماضي، في رياضة الهجن، وكان الفوز به من نصيب حمدان الأحبابي ليحصد 2500 نقطة. ولانتزاع البطاقة الرابعة والأخيرة المؤهلة إلى المربع الذهبي، قدم راشد سلطان الرزي، وسعيد سالم المهيري (الإمارات) كل ما يمتلكان من مهارات وخبرات لكسب أعلى الدرجات من لجنة التحكيم، ونيل ثقة الجماهير الحاضرة، والمتابعة عبر شاشة «سما دبي» وأثير «إذاعة الأولى».

وقبيل انطلاق المنافسات، عرض فيديو للتحدي بين الثنائي في بطولة الغوص، وسيحصد الفائز الذي يعلن اسمه في الحلقة المقبلة 2500 نقطة.

وبدأت منافسات الحلقة كالمعتاد على إيقاع أغنية الموسم «راعي الأمر» للفنان ميحد حمد، من كلمات سعيد بن مصلح الأحبابي وألحان فايز السعيد.

وافتتح المنافسات راشد سلطان الرزي، الذي منحته لجنة التحكيم 46 نقطة، بينما نال سعيد سالم المهيري العلامة الكاملة وهي 50 نقطة، ليصبح أول متسابق في دور ال 8 يحقق هذا الإنجاز.

وتوقعت سعاد إبراهيم درويش، مديرة إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، مزيداً من الإثارة والندية في الجولات المقبلة للبطولة، مؤكدة أن الوصول إلى المربع الذهبي في حد ذاته، يمثل إنجازاً مهماً لجميع المتأهلين الذين سيضمنون الصعود إلى منصة التتويج.

ونوهت درويش بحقيقة المشهد المتكامل الذي تعكسه المنافسات، من خلال استيعاب أكثر من نشاط تراثي.

وقدم الفنان مترف ضيف الحلقة الثامنة أغنيتين، الأولى «دار الأمجاد» من كلماته وألحانه، والثانية «راعي الطولات» من ألحانه وكلمات أحمد بن بطي بن بشر. وقدم الشاعر محمد بن حماد الكعبي الذي حل ضيفاً على أرض الميدان، قصيدة «يا فكري المشغوب»، وتتحدث عن مآثر الوطن وما قدمته القيادة الرشيدة من جهود وإنجازات لتطوير الدولة.