شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل الصراع العسكري في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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محمد خليفة

العالم يتغير بمعدلات سريعة، وتحدث وقائع مثيرة وتعتبر مؤثراً على مستقبل التغيرات الكلية المتوقعة. التغيير جارف لا أحد يستطيع إيقافه بعد أن اختلطت الأوراق وتباينت المفاهيم وتباعدت الغايات، وتتصارع المعسكرات؛ فالأفق الحالك السواد يخنق الأنفاس ويشل القدرات على التفكير. فلا أحد في العالم يتمنى أن تعود الحرب الباردة إلى الواجهة مرة أخرى، بعدما عانت البشرية من آثارها سنوات عديدة، فمن عاصر تلك الحرب التي دامت إحدى وأربعين سنة، بين الاتحاد السوفييتي السابق وحلفائه من جهة، والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى، يدرك معنى الخوف والقلق على أمن ومستقبل العالم، فقد كان احتمال اندلاع حرب نووية بين القوتين العظميين، هاجساً مؤرقاً في كل خلاف يقع ولو كان بسيطًا بسبب غطرسة القوة، ومحاولة بسط النفوذ، وتجلى ذلك خاصة أثناء أزمة الصواريخ السوفييتية في كوبا عام 1962؛ حيث عاش العالم كله على شفير حرب نووية. وبعد عدة عقود، ورغم الهدنة التي دامت عشرين عاماً بين الولايات المتحدة وروسيا عقب تفكك الاتحاد السوفييتي، عادت سُحب الحرب الباردة لتطل برأسها من جديد.

وكانت الولايات المتحدة، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، قد حاولت التقرب من روسيا، وجعلها تابعة لها لمنع انبعاث العداء الروسي لها من جديد، ونجحت قليلاً في هذا المسعى في بداية عهد الرئيس الأسبق بوريس يلتسن، الذي كان يبحث عن التأييد الدولي لخططه بنقل روسيا من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، لكن سرعان ما عاد يلتسن إلى موقع الخصم، عندما زار الصين وأقام مع المسؤولين فيها شراكة استراتيجية، معاهدة «التعاون وحسن الجوار»، والتي اعتبرت بدايات الرد على سعي الولايات المتحدة لتوسعة «الناتو» شرقاً، بهدف تضييق الخناق على روسيا. لكن رغم ذلك فقد ظل التعاون الروسي الأمريكي مستمراً، الأمر الذي سمح لروسيا بالانضمام إلى مجموعة الدول السبع الكبرى، وأصبحت الدولتان تتحدثان عن شراكة استراتيجية بينهما لما فيه مصلحة وخير العالم، وتجاوز الطرفان أية خلافات تحدث دون أي ضجيج، لكن تنامي قوة روسيا، ومحاولتها ملء الفراغ الذي خلّفه الاتحاد السوفييتي كقوة عظمى، جعلها تخطو نحو بناء مركزية حول نفسها من الدول التابعة والمؤيدة، فقد ازداد التواصل مع الصين، واتفقت الدولتان على بناء حلف استراتيجي لمجابهة الولايات المتحدة والحيلولة دون تفردها بالعالم، ومن ثم جاء تجمع دول «بريكس» ليضيف مكوناً آخر أكثر وضوحاً لعالم ما بعد الحرب الباردة، حيث اتحدت دول الجنوب الكبيرة وهي (البرازيل، جنوب إفريقيا، الهند، الصين) مع روسيا لصياغة عالم جديد خالٍ من هيمنة قُوى الشمال الأوروبي والأمريكي.

وجاءت الفوضى الخلاقة، التي بشرت بها كونداليزا رايس، لتعمل على بروز الخلاف الروسي - الأمريكي على السطح، وبتعبير أكثر دقة، الخلاف بين الجنوب والشمال، حيث اتهمت روسيا ومن خلفها دول «بريكس»، الدول الغربية بالوقوف وراء تلك الفوضى بهدف تغيير الواقع الجيوسياسي بما يخدم المصالح الغربية في هذه المنطقة الحيوية من العالم. الأمر الذي رفع من وتيرة الصراع بين الجانبين على امتداد جغرافية العالم. وجاءت الأزمة في أوكرانيا بمثابة هجوم أمريكي نوعي ضد روسيا، لكن هذه الأخيرة استطاعت أن تستثمر تلك الأزمة لصالحها، فاسترجعت شبه جزيرة القرم، وأسست لمقاومة شعبية في مناطق شرقي أوكرانيا، ودعمتها بالسلاح. وبعد أن حققت روسيا أهدافها اللوجستية، تقدمت خطوة أخرى من خلال دخولها عسكرياً في الحرب الدائرة في سوريا، للحفاظ على موطئ قدم لها على البحر المتوسط، وحماية حليف قديم لها من الوقوع في براثن الهيمنة الغربية. وبالرغم من وجود القوات الروسية في سوريا، قامت «إسرائيل» يوم الاثنين الماضي بشن هجوم عسكري على ما وصفه بمخزن للأسلحة الإيرانية في سوريا، وأعلن مصدر عسكري سوري أن وسائل الدفاع الجوي تصدت للعدوان «الإسرائيلي».

وما من شك أن الحرب «الإسرائيلية» ضد سوريا قد تنعكس على مختلف جوانب الحياة في العالم، فسوف تتكشف في المستقبل القريب ملامح عالم جديد، حيث ستهوي قُوى لتسطع قُوى أخرى. وقد تدمر دول في ظل هذه الضبابية المعتمة في دوامة عنيفة تدور بالعالم في ساحة ليس لها حدود، وتنطلق بالمنطقة العربية في اتجاهات مجهولة الأهداف، وقد تنتهي إلى نهايات غير معروفة المصير ولا محدودة المسار؛ فالإغراق في استخدام القوة العسكرية يجعل من العنف، لا الحوار، الوسيلة الوحيدة لاستنزاف الذات باستنزاف الأمن العالمي وتدجينه وضرب المقومات الأساسية الاقتصادية والاجتماعية.

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