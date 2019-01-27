ماراثون بالقصباء حباً في البيئة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اجتمع مئات المتسابقين بين ردهات القصباء للمشاركة في «ماراثون إعادة التدوير2019»، الذي استضافته بالتعاون مع «شركة بيئة» و«الجمعية الهندية بالشارقة».
يستهدف تنظيم الماراثون ترسيخ الوعي بأهمية المحافظة على البيئة وتوعية أبناء المجتمع بقيمة إعادة التدوير وتعريفهم بأحدث التقنيات المتبعة في هذا المجال.
واجتمع المتسابقون في ساعة مبكرة من صباح أمس الأول للاستعداد للماراثون الذي استمر ساعتين، وامتد على مسافة 3كم. وشارك في الماراثون الصغار والكبار، تعبيراً عن روح الانتماء والشعور بالمسؤولية نحو أهمية المحافظة على البيئة، وأن يكونوا جزءاً مؤثراً من حملة التوعية بأهمية حمايتها، وترسيخ الممارسات الإيجابية بين شرائح المجتمع. وتفاعل المشاركون مع الفعاليات الترفيهية والنشاطات التفاعلية التي عرفتهم بطرق تدوير النفايات والمواد المستهلكة، وحصل الفائزون في نهاية الماراثون على جوائز وشهادات تقدير.
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