شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا.. معادلة جديدة للحرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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علي جرادات

في بدايته، عام 2011، اتسم الحراك الشعبي السوري، لشهور، بالسلمية والمطالب الإصلاحية، لكنه، فجأة، وبسرعة البرق، جنح إلى العسكرة، والمناداة بالتدخلات الخارجية، وفي مقدمتها تدخل «حلف الناتو»، وفق السيناريو الليبي، وصولاً إلى إغراق سوريا، عبر حدودها، بمئات الآلاف من المسلحين التكفيريين، حتى بتنا أمام حرب كونية فعلية، أدواتها جماعات إرهابية تبيد كل ما عداها، بصرف النظر عن اختلاف لون راياتها، ومسمياتها، وجنسيات رعاتها وداعميها بالمال والسلاح والرجال. حرب أطول من الحرب العالمية الثانية، أدت إلى تدمير أغلب بنية سوريا التحتية، وإلى إزهاق أرواح مئات الآلاف من أبنائها المدنيين والعسكريين، وإلى نزوح وتشريد الملايين من سكانها، عدا تكبيدها خسائر مادية خيالية، أما الهدف فهو تدميرها، دولة وشعباً ومجتمعاً وجيشاً، وتقسيمها إلى دويلات متناحرة، يسهل السيطرة عليها، وفق سيناريو الدويلات الليبية، أو سيناريو تقاسم الطوائف للدولة العراقية، إنما من دون التورط في احتلال مباشر باهظ التكاليف المادية والخسائر البشرية.

لكن، ولأن «العبرة في النتائج»، فقد صمدت سوريا لدرجة تتيح القول: إنها بعد تطهير أغلب أراضيها من الجماعات الإرهابية أوشكت، أو تكاد، على حسم هذه الحرب لمصلحتها، لكنها، (الحرب)، لم تنتهِ بعد في شمالها وجنوبها تحديداً، فالولايات المتحدة، برئاسة ترامب، وربيبتها «إسرائيل»، بقيادة نتنياهو، تحاولان، نقول تحاولان، استعادة زمام المبادرة، في إطار رؤية استراتيجية مشتركة لإطالة أمد هذه الحرب، تشاطرهما الرؤية من جهة، وتتباين معهما من جهة أخرى، تركيا، برئاسة أردوغان، بأطماعها التوسعية.

فالولايات المتحدة الذاهبة - تَقَدَّمَ الأمرُ أو تَأخَّرَ - نحو تنفيذ قرار رئيسها، ترامب، سحْبَ قواتها من سوريا، لكنها ترجئ انسحابها، وتحاول، علناً، إغراء تركيا بالموافقة على مطلبها بإقامة منطقة أمنية عازلة داخل الأراضي السورية، مقابل قبول الأخيرة إقامة كيان كردي سوري مستقل، غير معادٍ لأنقرة، وحليف لواشنطن، أي على غرار علاقة الطرفين بإقليم كردستان العراق، وقد كان لافتاً، هنا، إعلان «وحدات حماية الشعب» الكردية استعدادها للمساعدة في إقامة هذه «المنطقة». من جانبها لم تقطع تركيا التنسيق العلني مع الولايات المتحدة بشأن الشمال السوري عبر اللعب على حبال التناقض بين واشنطن وموسكو، بل، وتحاول كسب موقف الأخيرة لمصلحة إقامة «المنطقة الأمنية». أما «إسرائيل» فباتت تشن، (ولا تخفي)، العدوان تلو العدون على سوريا، في إطار معادلة «المعارك بين الحروب». أما الذريعة فضرب «الوجود الإيراني»، وكأن مسلسل عدواناتها، هنا، لم يبدأ بتدمير رادارات الدفاع الجوي السوري، واغتيال الطيارين السوريين منذ الشهور الأولى لاندلاع الأزمة، أي قبل «الوجود الإيراني» وغير الإيراني، أو كأنها لم تقدم المساعدات للجماعات الإرهابية في الجنوب السوري، ولا أعلنت، جهاراً نهاراً، عزمها ضم الجزء المحتل من هضبة الجولان، واقتطاع جزء داخل المحرر منها، لإقامة شريط حدودي، على غرار الشريط الذي أقامته، سابقاً، ل«جيش لحد» في جنوب لبنان.

هذا يعني أن هامش ذريعة محاربة الإرهاب قد ضاق أمام الولايات المتحدة، و«إسرائيل»، وتركيا، بعد نجاحات سوريا الميدانية الكبيرة ضد الجماعات الإرهابية، وأنه لم يعد أمام أي منها سوى معادلة إماطة اللثام و«اللعب على المكشوف»، بينما بات واضحاً أن الولايات المتحدة لا تريد التورط في حرب جديدة، لن تجني منها سوى ما جنته جراء احتلالها لأفغانستان والعراق من خسائر بشرية جسيمة وتكاليف مالية باهظة، وأن تركيا لا تستطيع تنفيذ ما تهدد به من عملية عسكرية واسعة، أو حتى إقامة «منطقة أمنية» من دون المساعدة الأمريكية، وفي ظل الوجود الروسي. أما «إسرائيل»، فيدها في سوريا باتت مقيدة، بينما ينطوي تماديها على التورط في حرب لا تريدها، لعلمها أنها غير مضمونة النجاح، وفي أدناه، ستكبدها خسائر بشرية ومادية غير مسبوقة، ولا تقوى عليها.

ويعني، أيضاً، وهنا الأهم، أن الحرب على سوريا كانت على صلة بالصراع الدائر بين الولايات المتحدة وأقطاب دولية، باتت تهدد سيطرتها ونفوذها في المنطقة والعالم، كقطب أوحد لنظام ما بعد انهيار القطب السوفييتي، وبالهجوم الأمريكي -«الإسرائيلي» الدائر لتعزيز تفوق «إسرائيل» على ما عداها من دول وقوى المنطقة، ولتكريس ضمها للجولان، ولتصفية القضية الفلسطينية، وبأطماع تركيا في شمال سوريا.

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