في تصعيد جديد... المعارضة السودانية تعلن تحركا في 13 ميدانيا

© AP Photo / Kayhan Ozer

وأوضح التجمع المستقل الذي يضم أطباء وصحفيين ومهندسين ومعلمين وأساتذة جامعيين، في بيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، السبت 26 يناير / كانون الثاني الجاري، أن الاعتصامات ستبدأ الأحد، الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، (الواحدة ظهرا بتوقيت غرينتش).

وحدد البيان 6 ميادين في العاصمة الخرطوم، كما حدد سبعة ميادين للاعتصام في مدينة أم درمان، غربي العاصمة.

وسبق أن نظم تجمع المهنيين أربع مسيرات وسط الخرطوم منذ اندلاع الاحتجاجات يوم 19 ديسمبر / كانون الأول الماضي، بهدف تسليم مذكرة إلى القصر الرئاسي تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير، الذي يتولى السلطة منذ عام 1989.

وتجددت، الجمعة الماضي، الاحتجاجات المنددة بتدهور الأوضاع الاقتصادية، بعدد من أحياء الخرطوم ومدن أخرى.