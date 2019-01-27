- 1/2
- 2/2
© AP Photo / Kayhan Ozer
وحدد البيان 6 ميادين في العاصمة الخرطوم، كما حدد سبعة ميادين للاعتصام في مدينة أم درمان، غربي العاصمة.
وسبق أن نظم تجمع المهنيين أربع مسيرات وسط الخرطوم منذ اندلاع الاحتجاجات يوم 19 ديسمبر / كانون الأول الماضي، بهدف تسليم مذكرة إلى القصر الرئاسي تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير، الذي يتولى السلطة منذ عام 1989.
وتجددت، الجمعة الماضي، الاحتجاجات المنددة بتدهور الأوضاع الاقتصادية، بعدد من أحياء الخرطوم ومدن أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر في تصعيد جديد... المعارضة السودانية تعلن تحركا في 13 ميدانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.