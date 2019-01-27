شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تقني يحذر من فيروس خطير.. يصل عن طريق البلوتوث والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر ‏‏‏الخبير التقني سمير الجنيد، المتخصص ‎‎في الأمن المعلوماتي، من فيروس خطير يسمى فايروس “بلوبورن” يخترق الأجهزة المحمولة بأنواعها المختلفة وذلك عن طريق البلوتوث، دون أن يقوم صاحب الجهاز بطلب اقتران أو موافقة.

وبين الخبير التقني في مقطع فيديو نشره على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن فايروس بلوبورن انتشر ووصل لأكثر من 5.7 مليار جهاز حول العالم.

وأوضح “الجنيد” بعض الإشارات التي تكشف لصاحب الهاتف، أن الملف أنتقل إليه، حيث بين أنه إذا لاحظ الشخص تغيير بحالة ملفاته أو وجود ملفات إضافية أو فقدان لبعضها، أو نفاذ البطارية بسرعة أو بطء الجهاز سواءً لأجهزة آيفون أو أندرويد، أو بطء ويندوز، فإن ذلك يؤكد أن الفيروس قد وصل لجهازه.

وأكد أن “الفيروس” ينتقل بين الأجهزة عن طريق البلوتوث بدون ما تطلب طلب أو اقتران أو موافقة، ولكن فقط لمجرد أن البلوتوث يكون مفتوحا فسيصل الملف إلى الجهاز.

وقدم بعض النصائح لمواجهة هذا الملف الخطير من بينها إغلاق البلوتوث، وإعادة ضبط المصنع للجهاز حال وصول الفيروس إليه، وتحميل برامج مضادة للفيروسات.