شكرا لقرائتكم خبر عن «البنوك»: للمنشأة الواحدة حق الاقتراض من عدة جهات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أكدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية التابعة للبنوك السعودية، إمكانية حصول المنشأة الواحدة على تمويل من أكثر من جهة تمويل واحدة بكفالة البرنامج.

وأبانت أنه يمكن الحصول على تمويلات من عدة جهات تمويلية بكفالة البرنامج مع مراعاة الحدود القصوى للكفالات القائمة على المنشأة والمختلفة وفقاً لحجم المنشأة المكفولة حسب الآتي:

1. مبلغ 2.5 مليون ريال كحد أعلى لكل كيان تابع للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.

2. مبلغ 15 مليون ريال كحد أعلى للمنشآت المتوسطة.

3. مبلغ 8 ملايين ريال كحد أعلى لمجموع الكيانات التابعة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.