نصر الله يخرج عن صمته ويكشف أسرارًا خطيرة عن «عملية نتنياهو»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله إنّ كل الأهداف التي وضعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعملية درع الشمال قد فشلت، معربًا عن استغرابه في تأخُّر الإسرائيليين باكتشاف الأنفاق على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وأضاف في مقابلة مع قناة "الميادين" المقربة من الحزب، اليوم السبت، أنّ عمر بعض هذه الأنفاق يعود لما قبل 13 أو 14 سنة مضت، أي قبل صدور القرار 1701.

وتابع: "اكتشاف إسرائيل ليس مفاجأة لكن المفاجأة هي في الوقت الذي مضى قبل أن تعرف الدولة بذلك"، معترفًا بوجود تلك الأنفاق لكن دون أن يفصح كانت قديمة أم جديدة أو إذا تم حفرها قبل حرب تموز 2006 أو بعدها.

وكان نتنياهو قد أعرب في شهر ديسمبر الماضي عن ارتياحه لنجاح عملية اكتشاف الأنفاق التي قال إنّ الحزب كان يريد استخدامها في اختطاف أو قتل جنود أو مدنيين إسرائيليين أو للاستيلاء على جزء من أراضي الجليل إذا ما نشبت حرب، وقال إنّ حزب الله كان يخطط لإدخال 1000 أو 2000 من عناصره إلى الجليل واحتلال بلدات هناك.

وسخر نصر الله من تلك الاتهامات بقوله: "هل يعقل أن يعتمد حزب الله على أربعة أنفاق لإدخال الآلاف من عناصره في عملية الجليل؟".

لكنّ هذا النفي قابله حديثٌ عن آفاق تطور الأوضاع في المنطقة واحتمال نشوب حرب بين الطرفين، حيث قال نصر الله إنّ دخول الجليل هو جزء من خطة الحزب في الحرب المقبلة، مؤكدًا أنّ قدرة عناصره على الدخول إلى شمال إسرائيل ليست وليدة اليوم بل يعود إلى عدة سنوات.

وهذا أول حديث لـ"نصر الله" عن الأنفاق الهجومية التي تمّ اكتشافها الشهر الماضي والتي وصفها أحد كبار المسؤولين في الأمم المتحدة بأنها انتهاك للهدنة بين إسرائيل ولبنان.

وفي 13 يناير الجاري، أعلن جيش الاحتلال، انتهاء عملية درع الشمال التي بدأها في 4 ديسمبر الماضي، بعد اكتشاف وتدمير ستة أنفاق تمتد من قرى الجنوب اللبناني إلى الداخل الإسرائيلي.

وقال الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي - في بيان - إنّ تدمير الأنفاق شكّل ضربة في قدرات حزب الله وقدرته على تطبيق خطته في المسار التحت أرضي بالإضافة إلى تحسين الواقع الأمني في الجبهة الشمالية وإزالة التهديد عن الإسرائيليين.

وأطلق جيش الاحتلال، العملية على الحدود الشمالية مع لبنان في "ديسمبر"؛ بهدف تدمير أنفاق قال إنّها تابعة لميليشيا حزب الله تصل إلى الداخل الإسرائيلي، بدعم وتمويل من إيران.

وفي الوقت الذي احتفى فيه مسؤولون إسرائيليون بأنّ العملية حقّقت أهدافها، قالت ورقة بحثية إسرائيلية إنّ "درع الشمال" حاولت أن توفّر لإسرائيل مشروعية سياسية لتنفيذ العملية تحت مسمّى "الدفاع عن النفس"، لكنها فشلت في ترجمة هذه المشروعية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية داخل الساحة اللبنانية.

وأوضحت الورقة التي أعدّتها أورنا مزراحي الباحثة بمعهد أبحاث الأمن القومي التابع لـ"جامعة تل أبيب"، أنّ حزب الله يسعى لاستهداف مواقع استراتيجية ضد الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ولا يرى أنّ تدمير الانفاق كفيل بالتأثير على عملية بناء القوة العسكرية التي يقوم بها حزب الله.