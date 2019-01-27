شكرا لقرائتكم خبر عن 6 دول عربية بين أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشير إحصائيات موقع "ستاتيستا" الألماني، إلى أن 4 دول عربية من بين أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية في عام 2016.

وتتصدر المملكة العربية السعودية قائمة أكبر الدول المستوردة للأسلحة الأمريكية في العالم لعام 2016، يليها العراق ثم أستراليا، وفقا للموقع.

وتحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة الرابعة بين أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية في العالم، تليها قطر، بينما تأتي إسرائيل في المرتبة السادسة.

وتأتي إيطاليا وكوريا الجنوبية في المرتبة السابعة والثامنة، تليها المكسيك في المرتبة التاسعة.

وتأتي المغرب في المرتبة رقم 11 بين أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية في العالم.

وتأتي مصر في المرتبة رقم 12 بين أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية في العالم والمرتبة رقم 6 بين أكبر الدول العربية المستوردة للأسلحة الأمريكية.

وتضم الأسلحة الأمريكية التي يتم تصديرها إلى دول الشرق الأوسط طائرات حربية وأسلحة خفيفة ودبابات أبرزها دبابة أبرامز.