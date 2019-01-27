شكرا لقرائتكم خبر عن توكل كرمان تجدد مطالبة هادي بإنهاء دور دولة "الاحتلال الإماراتي" في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

جددت الناشطة السياسية والحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، مطالبتها الرئيس عبد ربه منصور هادي، بدعوة دولة الإمارات العربية المتحدة، بإنهاء تواجدها في اليمن.

وقالت كرمان في تغريدة له بحسابها على موقع التدوينات القصيرة "توتير" رصدها "مسند للأنباء" ، إن "احتلال الامارات لأجزاء من بلدنا خزي مابعده خزي والمطلوب من الأخ الرئيس توجيه دعوة للامارات بانهاء تواجدها في اليمن والاستغناء عن خدماتها".

وكانت كرمان وجهت دعوة في وقت سابق للرئيس هادي أن يطلب من الإمارات إنهاء خدماتها ضمن قوات التحالف، بعد تصرفات الأخيرة "كدولة احتلال" في اليمن.

يذكر أن الإمارات سارعات إلى بسط سيطرتها على منابع وحقول النفط في محافظات جنوب وشرق البلاد، حيث تفيد تقارير صحافية بأن أبوظبي قامت باستئناف تصدير الغاز في عدد من المنشآت دون معرفة من الحكومة الشرقية.

وتحاول دولة الإمارات ثاني دول التحالف العربي التوسع في اليمن وبسط سيطرتها، تحت ذريعة محاربة القاعدة.

وكانت الإمارات بسطت سيطرتها على جزيرة سقطرى وقامت بتجريف عدد من مزارع وحقول السكان، إضافة إلى قيامها بإنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون اليمينة.