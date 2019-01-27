شكرا لقرائتكم خبر عن مقارنة بين الجيش الإماراتي والقطري ...الاقوى تسليحاًوالمتفوق عدداً وتاهيلاً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قطر أن طائرة حربية إماراتية انتهكت أجواءها، ونفت الإمارات حدوث ذلك، معتبرة أن حديث الدوحة عن انتهاك أجوائها غير صحيح.

أورد موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي مقارنة بين الجيشين القطري والإماراتي، مشيرا إلى أن الأول يحتل المرتبة رقم 91 عالميا بينما يحتل جيش الإمارات المرتبة رقم 60 بين أقوى 133 جيشا في العالم.

يصل تعداد سكان قطر 2.5 مليون نسمة بينهم 600 ألف متاحين للعمل، مقابل 5.9 مليون نسمة في الإمارات بينهم 3.6 مليون متاحين للعمل.

ويصلح للخدمة العسكرية في قطر 465 ألف شخص مقارنة بأكثر من 3 ملايين شخص في الإمارات.

وبينما يصل إلى سن الخدمة العسكرية سنويا في قطر 12 ألف شخص، فإن عدد من يصلون لسن الخدمة العسكرية في الإمارات هو 52 ألف شخص سنويا.

ويصل عدد الجنود العاملين في الجيش القطر إلى 12 ألف جندي، مقابل 64 ألف في الجيش الإماراتي، ولا يوجد في كلا الجيشين قوات احتياطية.

وبينما لا تتجاوز ميزانية الدفاع القطرية 1.9 مليار دولار، فإن ميزانية الدفاع الإماراتية تتجاوز 14.3 مليار دولار.

تضم القوات الجوية القطرية 98 طائرة حربية بينها 9 مقاتلات وطائرات اعتراضية، و15 طائرة هجومية، إضافة إلى طائرات النقل العسكري وطائرات التدريب، بينما تضم القوات الجوية للإمارات 536 طائرة حربية بينها 104 مقاتلات و96 طائرة هجومية، إضافة إلى طائرات الشحن العسكري، وطائرات التدريب.

ويمتلك الجيش القطري 43 مروحية مقابل 203 مروحية في الجيش الإماراتي.

تضم القوات البرية للجيش القطري 92 دبابة و464 مدرعة، 24 مدفعا ذاتي الحركة و12 مدفعا ميدانيا و21 راجمة صواريخ، مقابل 464 دبابة في الجيش الإماراتي و2200 مدرعة و177 مدفعا ذاتي الحركة و105 مدافع ميدانية و54 راجمة صواريخ.

ويتكون أسطول قطر الحربي من 80 سفينة حربية متنوعة مقارنة بـ75 سفينة إماراتية.