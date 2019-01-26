حكومة شمال العراق: سنعاقب المعتدين على القاعدة التركية

أربيل (العراق)/ علي محمد/ الخليج 365
قالت حكومة إقليم شمال العراق السبت، إنها تجري تحقيقاً في ملابسات الاعتداء على قاعدة عسكرية تركية بمحافظة دهوك شمالي البلاد، للكشف عن المحرضين ومعاقبة المتورطين.
وذكر بيان صادر عن حكومة الإقليم، اطلعت عليه الخليج 365، "نعبر عن قلقنا وحزننا جراء وقوع خسائر في الأحداث التي شهدتها اليوم منطقة شيلادزي".
وأضاف البيان، أن "هناك أياد تخريبية وراء هذه الأحداث، لذا فإن الأجهزة المعنية تجري تحقيقات دقيقة لمعاقبة المخربين ومن تسببوا بإثارة الشغب".
وفي وقت سابق اليوم، تعرضت قاعدة عسكرية تركية إلى اعتداء من قبل أشخاص، بتحريض من منظمة "بي كا كا" الإرهابية.
وكانت وزارة الدفاع التركية قالت في بيان، إن "قاعدة عسكرية تركية شمال العراق تعرضت لاعتداء من قبل أشخاص تم تحريضهم من قبل تنظيم (بي كا كا) الإرهابي، أسفرت عن أضرار جزئية في مركبة ومعدات عسكرية".
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