شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: برنامج تطوير الصناعة يشمل 5 مطارات جديدة والسكة الحديد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أكد وزير النقل نبيل العامودي، اليوم السبت، أن الخدمات اللوجستية إحدى ركائز رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن هناك مشاريع للبنية التحتية والتحول الرقمي.

وقال العامودي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، هناك 60 مبادرة ونتطلع لاستثمارات تفوق 135 مليار ريال، موضحا أن ما يميز برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية، هو طرح مشاريع تفوق قيمتها 70 مليار ريال كبداية.

وأضاف: البرنامج يتضمن 5 مطارات جديدة و 2000 كيلو متر من السكك الحديدية، بالإضافة إلى توقيع عقود بأكثر من 200 مليار ريال خلال فعاليات تدشين البرنامج يوم الاثنين القادم.