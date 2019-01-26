شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر» يفجر مفاجأة بشأن «البيبسي والشيبس» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن التغذية في العمر من 8 – 12 عاما هي التي تبني جسم الشخص، بل هي التي تبني سلوكه وانفعالاته وتنميته العقلية.

وأضاف “النمر” في حديثه لبرنامج “يا هلا”: “البيبسي والشيبس أطعمة آمنة لكنها غير صحية وغير مفيدة للجسم، ومن غير المعقول أن تضع مطعما يقدم هذه الوجبات غير الصحية بمدرسة في مجتمع يعاني 50% من طلاب المدارس فيه من السمنة”.

وأشار إلى أن المعايير الدولة لتغذية الأطفال، تتمثل في أن 40 % من المواد التي يأكلونها تكون بروتين، و30% دهون، و20% نشويات.

وتابع: “لا يوجد أي دليل علمى أن الماغنسيوم يقلل من ضغط الدم.. ولا يغني مرضى الضغط عن الأدوية”، مضيفا: “من يأكلون طعاما متوازنا لا يحتاجون إلى تناول الفيتامينات”.