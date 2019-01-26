«النمر» يفجر مفاجأة بشأن «البيبسي والشيبس» (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن التغذية في العمر من 8 – 12 عاما هي التي تبني جسم الشخص، بل هي التي تبني سلوكه وانفعالاته وتنميته العقلية.
وأضاف “النمر” في حديثه لبرنامج “يا هلا”: “البيبسي والشيبس أطعمة آمنة لكنها غير صحية وغير مفيدة للجسم، ومن غير المعقول أن تضع مطعما يقدم هذه الوجبات غير الصحية بمدرسة في مجتمع يعاني 50% من طلاب المدارس فيه من السمنة”.
وأشار إلى أن المعايير الدولة لتغذية الأطفال، تتمثل في أن 40 % من المواد التي يأكلونها تكون بروتين، و30% دهون، و20% نشويات.
وتابع: “لا يوجد أي دليل علمى أن الماغنسيوم يقلل من ضغط الدم.. ولا يغني مرضى الضغط عن الأدوية”، مضيفا: “من يأكلون طعاما متوازنا لا يحتاجون إلى تناول الفيتامينات”.
د.خالد النمر - استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 26, 2019
التغذية في العمر من 8-12 عاما هي التي تبني جسم الشخص، بل هي التي تبني سلوكه وانفعالاته وتنميته العقلية..#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/FDU3mifBsz
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