شكرا لقرائتكم خبر عن بماذا نصح «سليمان الراجحي» أصحاب التجارب الفاشلة؟ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد رجل الأعمال سليمان الراجحي، أهمية نقل التجارب والخبرات من أهل الخبرة إلى الشباب، قائلا: “لا شك في كون التجارب متغيرات ودروسا وعبرا ونجاحا وفشلا وأخطاءً”، ناصحًا من لديه تجربة في أي مجال أن يعرضها لغيره، وألا يمنعه النقد من ذلك.
وأضاف الراجحي أن القائمين على التجارب مُعرّضون أكثر من غيرهم للنقد؛ لأن التجربة لا تهتدي بقانون قديم، أو عرف سابق، وإنما تهتدي بأمل شجاع متوجه نحو المستقبل.
واستطرد: “الانسحاب من التجارب الفاشلة هو الفشل بعينه، والأولى الاستفادة من الفشل بمراجعة العوامل التي تسببت فيه، وأخذ الفائدة من الدروس للانطلاق إلى تجربة أخرى جديدة، فاحتمال وقوع الفشل في أي مشروع أمر محتمل، والناجح لا يجره الفشل إلى اليأس”.
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