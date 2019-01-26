شكرا لقرائتكم خبر عن «خبير أرصاد» يتوقع: دفء وغبار وسحب خلال اليومين المقبلين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، أن تسيطر كتلة هوائية دافئة على مناطق المملكة.
وقال “كراني” عبر “تويتر” في توقعاته لحالة الطقس: “رياح جنوبية بشكل عام على معظم الأجواء تنشط على فترات مثيرة، للأتربة والغبار بصحبة كتلة هوائية دافئة تسيطر على مناطق المملكة”.
وأضاف: “سماء غائمة إلى غائمة جزئيا عالغربية، الوسطى، الشرقية، الشمال.. وتتهيئ الأجواء لمزيد من السحب خلال الـ ٤٨ ساعة المقبلة”.
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