شكرا لقرائتكم خبر عن «خبير أرصاد» يتوقع: دفء وغبار وسحب خلال اليومين المقبلين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، أن تسيطر كتلة هوائية دافئة على مناطق المملكة.

وقال “كراني” عبر “تويتر” في توقعاته لحالة الطقس: “رياح جنوبية بشكل عام على معظم الأجواء تنشط على فترات مثيرة، للأتربة والغبار بصحبة كتلة هوائية دافئة تسيطر على مناطق المملكة”.

وأضاف: “سماء غائمة إلى غائمة جزئيا عالغربية، الوسطى، الشرقية، الشمال.. وتتهيئ الأجواء لمزيد من السحب خلال الـ ٤٨ ساعة المقبلة”.