لجنة التحقيق الأممية في مقتل خاشقجي تطلب زيارة «مسرح الجريمة»

وتبدأ كالامارد بعد غدٍ الاثنين، مهمة تستغرق أسبوعًا في تركيا بناءً على دعوة تلقتها من أنقرة، وكانت قد أعلنت أمس الأول الخميس أنّ فريقًا قانونيًّا ومختصًا بالطب الجنائي يضم ثلاثة خبراء دوليين سيسعى للوقوف على طبيعة ومدى المسؤوليات الواقعة على دول وأفراد فيما يتعلق بتلك الواقعة.
وتعتقد أجهزة المخابرات الأمريكية أنّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر بتنفيذ عملية قتل خاشقجي الذي كان ناقدًا لسياسات المملكة، وتقول إنّ جثته قطعت ونقلت لموقع ما زال مجهولًا، فيما تنفي الرياض أي ضلوع لولي العهد في الأمر.
وفي العام الماضي، صرح المتحدث باسم النائب العام السعودي بأنّ السلطات احتجزت 21 سعوديًّا فيما يتعلق بالقضية ووجهت اتهامات إلى 11 منهم وأحيلوا للمحاكمة، وطالب النائب العام هذا الشهر بإعدام خمسة من المتهمين.
وأضافت أنّ فريق التحقيق سيقدم في تقريره لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو المقبل، توصيات فيما يتعلق بضمان "مساءلة رسمية"، موضحةً أنّها طلبت معلومات من سلطات أخرى منها السلطات الأمريكية.
وتابعت: "من المأمول أن يساعد هذا في ضمان المساءلة والشفافية في هذه القضية وقد يفتح سبلًا جديدة لمنع تكرارها وحماية الحق في الحياة في حالات أخرى تشمل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحاسبة عن قتلهم".
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