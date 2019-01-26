لجنة التحقيق الأممية في مقتل خاشقجي تطلب زيارة «مسرح الجريمة»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قالت أجنيس كالامارد المحققة في مجال حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة التي تقود تحقيقًا دوليًّا في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي إنّها قدّمت طلبًا للسماح بدخول مسرح الجريمة بالقنصلية السعودية في إسطنبول وزيارة المملكة.

وأضافت كالامارد - تختص بالنظر في حالات القتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي - في تصريحات أوردتها وكالة "رويترز"، اليوم السبت، أنّها لم تتلق بعد ردًا من السلطات السعودية.

وتبدأ كالامارد بعد غدٍ الاثنين، مهمة تستغرق أسبوعًا في تركيا بناءً على دعوة تلقتها من أنقرة، وكانت قد أعلنت أمس الأول الخميس أنّ فريقًا قانونيًّا ومختصًا بالطب الجنائي يضم ثلاثة خبراء دوليين سيسعى للوقوف على طبيعة ومدى المسؤوليات الواقعة على دول وأفراد فيما يتعلق بتلك الواقعة.

واغتيل خاشقجي، الذي كان كاتب مقالات في صحيفة "واشنطن بوست" ومقيمًا بالولايات المتحدة، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي، حيث كان يسعى للحصول على وثائق لازمة لعقد قرانه.

وتعتقد أجهزة المخابرات الأمريكية أنّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر بتنفيذ عملية قتل خاشقجي الذي كان ناقدًا لسياسات المملكة، وتقول إنّ جثته قطعت ونقلت لموقع ما زال مجهولًا، فيما تنفي الرياض أي ضلوع لولي العهد في الأمر.

وذكرت كالامارد في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لقد طلبت دخول القنصلية السعودية في إسطنبول وعقد اجتماع مع سفير المملكة العربية السعودية في تركيا".

وأضافت: "سعيت أيضًا للحصول على إذن بالقيام بزيارة مماثلة للمملكة العربية السعودية".

ولم ترد البعثة السعودية في جنيف ولا المكتب الإعلامي الحكومي في الرياض على استفسارات الوكالة عن التحقيق الدولي.

وفي العام الماضي، صرح المتحدث باسم النائب العام السعودي بأنّ السلطات احتجزت 21 سعوديًّا فيما يتعلق بالقضية ووجهت اتهامات إلى 11 منهم وأحيلوا للمحاكمة، وطالب النائب العام هذا الشهر بإعدام خمسة من المتهمين.

وصرحت كالامارد: "أتصور أن يكون هذا التحقيق خطوة ضرورية من ضمن عدد من الخطوات لبلوغ الحقيقة الكاملة عن جريمة مقتل خاشقجي الشنعاء وتحديد المسؤولية رسميًّا".

وأضافت أنّ فريق التحقيق سيقدم في تقريره لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو المقبل، توصيات فيما يتعلق بضمان "مساءلة رسمية"، موضحةً أنّها طلبت معلومات من سلطات أخرى منها السلطات الأمريكية.

وتابعت: "من المأمول أن يساعد هذا في ضمان المساءلة والشفافية في هذه القضية وقد يفتح سبلًا جديدة لمنع تكرارها وحماية الحق في الحياة في حالات أخرى تشمل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحاسبة عن قتلهم".