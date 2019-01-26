رقم قياسي.. أكثر من 100 طلب ترشح للرئاسة الجزائرية في أسبوع

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تخطّت أعداد طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية المقررة في 18 أبريل المقبل، 100 طلب بعد أسبوع من فتح باب التقدم، في رقم قياسي لم تسجله البلاد من قبل.
وقالت وزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، إنّها تلقّت حتى 101 رسالة رغبة في الترشح، بينها 13 لرؤساء أحزاب سياسية، و88 لمرشحين أحرار (مستقلون).
وهذا العدد غير مسبوق لأنّه تحقّق بعد أسبوع فقط من فتح باب الترشح، لكنّ غالبية من قدموا طلبات الترشح شخصيات مغمورة في الساحة السياسية.
وبالنسبة للشخصيات البارزة ضمن المتقدمين للترشح، يأتي عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل الذي ترشح عام 2014، كما أعلنت حركتا "مجتمع السلم"، و"البناء الوطني" الإسلاميتان ترشح رئيسيهما على التوالي عبد الرزاق مقري وعبد القادر بن قرينة.
وأعلن رئيس الحكومة السابق ومرشح رئاسيات 2004 و2014 علي بن فليس تقدمه لاستحقاق أبريل المقبل، إضافة للجنرال المتقاعد علي غديري.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في 18 أبريل المقبل، ووفقًا للمادة 140 من القانون الانتخابي، فإنّ صدور مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة (صدر في 18 يناير) يعني فتح باب تقديم الترشيحات للمحكمة الدستورية، لمدة 45 يومًا.
ويجب أن يجمع المرشح ما لا يقل عن 600 توقيع (توكيل) على الأقل للمنتخبين (محليين أو في البرلمان) عبر 25 ولاية، أو 60 ألف توقيع لمواطنين في سن الانتخاب في 25 ولاية، على أن لا يقل العدد عن 1500 توقيع في الولاية الواحدة.
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