دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مايكروسوفت تقدم Surface Pen بتصميم جديد وأقل تكلفة للطلاب ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة مايكروسوفت عن إصدار جديد من قلم Surface Pen يأتي بتصميم مميز وسعر أقل للطلاب بشكل خاص، إلا أنه متوفر للبيع للمؤسسات التعليمية فقط بعنوان Classroom Pen وسعر 40 دولار.

تخصص كبرى الشركات المصنعة لأجهزة الحاسب بعض الإصدارات التي تستهدف الطلاب والأغراض التعليمية منذ فترة طويلة، ولقد كانت البداية لهذه الفئة من الأجهزة مع إطلاق شركة جوجل لنظام تشغيل Chromebook الذي إنتشر بالفعل في الكثير من المؤسسات التعليمية الآن.

ولا يختلف الحال مع عملاق البرمجيات مايكروسوفت التي تخصص الكثير من إصداراتها في الفترة الأخيرة للطلاب والمؤسسات التعليمية، وفي إطار سياسة مايكروسوفت لتحقيق الإنتشار بأجهزتها التعليمية قدمت أجهزة Windows 10 التعليمية التي تبدأ من تسعير 189 دولار.

وتشمل أجهزة Windows 10 التعليمية عدد 7 من الأجهزة التي كشف عنها خلال مؤتمر لمايكروسوفت يأتي من بينها اثنان من أجهزة الحاسب المحمول المتحول 2 في 1، والتي تقدم عبر Acer ولينوفو، إلى جانب إصدار أخر من Dell عند مستوى تسعير 300 دولار.

ومن بين إعلانات مايكروسوفت عن الأجهزة التعليمية جاء إعلانها أيضاً عن قلم stylus جديد يعرف بClassroom Pen، والذي يأتي بتصميم خاص لدعم الطلاب من فصول الروضة إلى الصفوف المتقدمة، وذلك لدعم المؤسسات التعليمية التي تستخدم أجهزة Surface Go.

ويعد Surface Go أحد الأجهزة اللوحية المقدمة من مايكروسوفت بسعر 399 دولار، حيث يأتي كأحد أجهزة Windows 10 ذات التسعير المعقول، كما يمكن شراء لوحة المفاتيح بشكل منفصل بسعر 130 دولار، وقلم Surface Pen بسعر 100 دولار.

ومن المقرر أن يأتي الإصدار الجديد من قلم Classroom Pen المخصص للطلاب بسعر 40 دولار، حيث أعيد تصميم Surface Pen الأصلي بملامح جديدة للتصميم أكثر قوة وبحجم أكبر، كما يأتي القلم باثنان من الأزرار التي تدعم ميزة المسح السريع، أو تدعم المستخدم بالوظائف المتوقعة عند النقر على الزر الأيمن في الفارة على سبيل المثال.

تصميم القلم أيضاً يدعم إستبدال نهاية القلم ليستمر لأطول وقت، كما يأتي بفتحة لتوصيل القلم بالأجهزة لتفادي فقدانها، ومن المقرر أن يبدأ شحن الأقلام في شهر فبراير في مجموعة متكاملة تضم 20 قلم بسعر 800 دولار تقريباً، حيث يقدم للمؤسسات التعليمية بشكل خاص.

المصدر

هذا الموضوع مايكروسوفت تقدم Surface Pen بتصميم جديد وأقل تكلفة للطلاب ظهر على التقنية بلا حدود.