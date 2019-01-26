شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية الجزائرية: 101 مرشح محتمل للانتخابات الرئاسية حتى مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرية، اليوم السبت، أنها تلقت 101 طلب للترشح لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها يوم 18 أبريل القادم.
وذكرت وزارة الداخلية الجزائرية - في بيان اليوم السبت- أنه تم استقبال 101 رسالة رغبة في الترشح منها 13 رسالة لرؤساء أحزاب سياسية و88 رسالة لمرشحين مستقلين، مشيرة إلى أن طالبي الترشح حصلوا على استمارات جمع التوقيعات تطبيقًا للأحكام القانونية، مؤكدة أن عملية الترشح تسير في ظروف جيدة.
وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت يوم 18 يناير الجاري، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقع مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 18 أبريل القادم.
ومن بين رؤساء الأحزاب الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية، عبد العزيز بلعيد رئيس "جبهة المستقبل"، علي بن فليس رئيس حزب "طلائع الحريات"، وعلي فوزي رباعين رئيس حزب "عهد 54"، بالإضافة إلى عبد الرزاق مقري رئيس "حركة مجتمع
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