شكرا لقرائتكم خبر عن أول رائدى فضاء فى الإمارات يخضعان لتدريب ارتداء بدله فى 25 ثانية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع كلا من هزاع المنصورى وسلطان النيادى أول رائدى فضاء فى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تدريب بمركز يورى جاجارين فى روسيا، حيث ارتداء بدله الفضاء "سوكول" التى يبلغ وزنها 10 كيلو جرام، فى غصون 25 إلى 30 ثانية.



أول رائدى فضاء فى الإمارات يخضعان لتدريب ارتداء بدله فضاء فى 25 ثانية

ونشر مركز محمد بن راشد للفضاء "فيديو" لعمليات التدريب فى ظروف تحاكى محطات الفضاء، قائلاً:"هزاع المنصورى وسلطان النيادى خلال تدريبهما فى مركز يوري جاجارين لتدريب رواد الفضاء في روسيا، فى بيئة تحاكى ظروف انعدام الجاذبية".

وأضاف:"يتدرب الرائدان على ارتداء بذلة الفضاء سوكول التى يبلغ وزنها أكثر من 10 كيلوجرام، فى غضون 25 إلى 30 ثانية".



أول رائدى فضاء فى الإمارات يخضعان للتدريبات فى روسيا

ومن المقرر أن يكتمل ذلك باختياررائدين آخرين وصولاً إلى استكمال وتأهيل الدفعة الأولى منهم، وإعدادهم للمشاركة فى مهام استكشاف الفضاء العالمية بالتزامن مع حلول عام 2021.