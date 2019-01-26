أسماء الأسد تزور منازل أسر مصابى الجيش السورى ضمن برنامج جريح وطن.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زارت أسماء الأسد، قرينة الرئيس السورى بشار الأسد، أسرة الجريح البطل محمود شريف حسن فى منطقة مساكن الديماس العسكرية بريف دمشق، ضمن برنامج جريح وطن. ونشرت الرئاسة السورية "فيديو" للقاء السيدة أسماء الأسد بأسرة الجريح محمود شريف حسن، وقالت:"السيدة أسماء الأسد فى زيارة للجريح البطل محمود شريف حسن فى منطقة مساكن الديماس العسكرية بـريف دمشق ضمن برنامج جريح وطن". وكانت قد زارت أسماء الأسد أيضا صباح اليوم، منزل الجريح حسن على الخطيب فى قرية المراح بمنطقة النبك بريف دمشق للاطمئنان على صحته ومتابعة أوضاعة الاجتماعية وما قدمه له برنامج جريح الوطن طبيا ودعما لمشروعه الخاص.

أسماء الأسد تزور أسرة الجريح حسان مصطفى الزهراوي

أسماء الأسد تزور أسرة الجريح حسن علي الخطيب

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