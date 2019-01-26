السلطات السورية والشرطة الروسية يعيدان افتتاح ممر أبو الظهور شرق إدلب

وقال موفد "سبوتنيك" إلى ريف إدلب، أن السلطات السورية بالتنسيق مع الجانب الروسي، ستقوم يوم غد الأحد باعادة افتتاح معبر أبو الظهور بريف إدلب الجنوبي الشرقي أمام المدنيين الراغبين بالخروج من مناطق سيطرة المجموعات الإرهابية باتجاه مناطق سيطرة الدولة السورية.

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ونقل عن مصدر عسكري لـ سبوتنيك: المؤسسات السورية المختصة وفرت كافة التجهيزات اللوجستية والفنية والصحية للعائلات التي تريد الخروج من مناطق سيطرة المجموعات الإرهابية باتجاه مناطق سيطرة الجيش السوري، بما في ذلك استنفار كوادر طبية مختصة بفحص الأطفال وتقديم الحلقات اللازمة لهم.

وأضاف المصدر: عملنا مع الشرطة العسكرية الروسية على تأمين كامل المنطقة وتوفير الحماية للمدنيين الخارجين.

وتعد الجولة الجديدة من افتتاح المعبر الثامنة التي تقوم بها السلطات السورية منذ أن تمكن الجيش العربي السوري من السيطرة على كامل مناطق أبو الظهور بريف إدلب الجنوبي الشرقي وطرد تنظيم أجناد القوقاز وحلفائه ممن كانوا يسيطرون على المنطقة.