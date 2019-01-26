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وقال موفد "سبوتنيك" إلى ريف إدلب، أن السلطات السورية بالتنسيق مع الجانب الروسي، ستقوم يوم غد الأحد باعادة افتتاح معبر أبو الظهور بريف إدلب الجنوبي الشرقي أمام المدنيين الراغبين بالخروج من مناطق سيطرة المجموعات الإرهابية باتجاه مناطق سيطرة الدولة السورية.
© Sputnik . Bassel Shartouh
وأضاف المصدر: عملنا مع الشرطة العسكرية الروسية على تأمين كامل المنطقة وتوفير الحماية للمدنيين الخارجين.
وتعد الجولة الجديدة من افتتاح المعبر الثامنة التي تقوم بها السلطات السورية منذ أن تمكن الجيش العربي السوري من السيطرة على كامل مناطق أبو الظهور بريف إدلب الجنوبي الشرقي وطرد تنظيم أجناد القوقاز وحلفائه ممن كانوا يسيطرون على المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات السورية والشرطة الروسية يعيدان افتتاح ممر أبو الظهور شرق إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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