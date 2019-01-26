حسن نصر الله: لدينا صورايخ دقيقة تستطيع الوصول إلى تل أبيب وبالعدد الكافي

وقال نصر الله، في حوار مباشر مع قناة الميادين اللبنانية مع الإعلامي التونسي غسان بن جدو، تم إنجاز حصولنا على الصواريخ الدقيقة، ومحاولة نتنياهو منعها عبر قصف سوريا غير مجدية.



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وأضاف، "امتلكت المقاومة صواريخا تطال ما بعد ما بعد حيفا، يعني تل أبيب، هذا ماقصدناه بـ ٢٠٠٦".

وتابع، "لدينا صواريخ دقيقة وبالعدد الكافي لمواجهة أي حرب مقبلة مع إسرائيل وضرب أي هدف نريده".

وتحدث الأمين العام لحزب الله ممازحا المحاور، ينبغي على المستوطنين الإسرائيلين أن يطلبوا من رئيس الورزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يمتلك حزب الله صورايخا دقيقة، لأن ذلك سيمكننا من ضرب الثكنات العسكرية وتجنيب المدنيين للقتل في حالة نشوب حرب.

وأتم نصر الله، أن بعض جنرالات الاحتلال يقرون بأن الحروب المقبلة لن تكون كالحروب السابقة.