نصر الله: سأتحدث 3 مرات الشهر المقبل

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وأضاف، خلال حواره مع قناة الميادين، اليوم السبت 26 يناير / كانون الثاني الجاري: "ما يتردد من شائعات عن سبب عدم ظهوري في الإعلام يهدف إلى استدراجي للحديث وهو ما لا نريده".

وتابع: "سأتحدث في الشهر المقبل 3 مرات لأن هناك 3 مناسبات".

وتحدث نصر الله، خلال الحوار، الذي نشرته قناة الميادين بعنوان "حوار العام" نصر الله يكسر الصمت، عن العديد من القضايا الإقليمية، وخاصة الوضع مع إسرائيل.

كشف مذيع قناة الميادين، الذي أجرى حوار خاص مع نصر الله، حقيقة ما أثير حول أن الحوار، الذي وصفه بـ"حوار العام" مسجل وليس حوار مباشرا.

وقال غسان بن جدو، مذيع الميادين، إنه يجري حوارا مباشرا، مع الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، من مكان آمن في لبنان، مشيرا إلى أن هذا الحوار يفند الشائعات، التي أثارته وسائل الإعلام الاسرائيلية، والأخبار الكاذبة عن صحته.