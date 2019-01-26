بصورة ساخرة… الجيش الإسرائيلي يعلق على حوار نصر الله

ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صورة تحمل عبارة ساخرة (دود الخل منه فيه)، وعلق عليها "أدرعي يكسر الصمت، في رسالة خاصة ردا على نصر الله يكسر الصمت".
وقال أدرعي، في فيديو آخر، إن حوار نصر الله أجراه الصحفي الموالي لإيران، حسب قوله، وأن المقابلة تم تسجيلها قبل أيام.
وخلال الحوار، الذي نشرته قناة الميادين، اليوم السبت 26 يناير / كانون الثاني الجاري، كشف مذيع قناة الميادين، الذي أجرى حوار خاص مع الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر، حقيقة ما أثير حول أن الحوار، الذي وصفه بـ"حوار العام" مسجل وليس حوار مباشرا.
وقال غسان بن جدو، مذيع الميادين، إنه يجري حوارا مباشرا، مع الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، من مكان آمن في لبنان، مشيرا إلى أن هذا الحوار يفند الشائعات، التي أثارته وسائل الإعلام الاسرائيلية، والأخبار الكاذبة عن صحته.
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